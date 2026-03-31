Les travailleurs syndiqués ratifient le contrat dans le complexe d'Exxon en Louisiane, selon certaines sources

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Les travailleurs syndiqués du complexe de raffinage et d'usines chimiques d'Exxon Mobil

XOM.N à Baton Rouge, en Louisiane, ont ratifié un nouveau contrat de quatre ans vendredi, selon des sources familières avec les opérations de l'usine.

Un porte-parole d'Exxon n'a fait aucun commentaire lundi.

Le contrat a été approuvé par 91 % des quelque 1 000 travailleurs, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat parce qu'elles n'étaient pas autorisées à s'exprimer publiquement sur le vote.

Le contrat prévoit une augmentation de salaire de 4 % la première et la quatrième année et de 3,5 % la deuxième et la troisième année . Il a été négocié entre Marathon Petroleum

MPC.N et le syndicat des Métallurgistes unis d'Amérique (USW).

Les travailleurs de la raffinerie et de l'usine chimique de Baton Rouge sont représentés par la section locale 13-12 de l'USW.