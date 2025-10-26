Les travailleurs rejettent la dernière offre de Boeing après près de trois mois de grève

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les travailleurs de Boeing Defense rejettent une offre de cinq ans

La grève dans les usines de Boeing de la région de St. Louis entre dans sa 13e semaine

Boeing a manqué des livraisons d'avions de combat en raison de la grève

Les grévistes de Boeing Defense BA.N dans la région de St. Louis ont rejeté dimanche la dernière proposition de contrat de l'entreprise, faisant entrer dans sa 13ème semaine une grève qui a déjà retardé la livraison d'avions de chasse et d'autres programmes.

Dans un communiqué publié après le vote, la direction du syndicat a déclaré que l'entreprise n'avait pas répondu aux besoins des quelque 3 200 membres de l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale (IAM) District 837. "Boeing a affirmé avoir écouté ses employés, mais le résultat du vote d'aujourd'hui prouve que ce n'est pas le cas", a déclaré Brian Bryant, président international de l'IAM, dans un communiqué. "Les dirigeants de Boeing continuent d'insulter les personnes qui construisent les avions militaires les plus avancés au monde, ces mêmes avions et systèmes militaires qui assurent la sécurité de nos militaires et de notre pays."

L'offre de cinq ans est en grande partie la même que celles précédemment rejetées par les membres du syndicat. Les dirigeants de Boeing ont répété à plusieurs reprises au cours de la grève que l'entreprise n'améliorerait pas son offre de manière significative.

En septembre, les membres de l'IAM ont approuvé le contrat de quatre ans proposé par le syndicat. Toutefois, la direction de Boeing a refusé de prendre en compte cette offre.

L'IAM estime que son offre ajouterait environ 50 millions de dollars au coût de l'accord sur sa durée de quatre ans, par rapport à l'offre de l'entreprise qui a été rejetée. Le directeur général de Boeing, Kelly Ortberg, devrait gagner 22 millions de dollars cette année. "Il est plus que temps pour Boeing d'arrêter de léser les travailleurs qui rendent son succès possible et de négocier un accord équitable qui respecte leurs compétences et leurs sacrifices", a déclaré Brian Bryant. Depuis le début de la grève, le 4 août, les responsables de Boeing ont déclaré à plusieurs reprises que le plan d'action de l'entreprise avait permis de limiter les effets de l'arrêt de travail. Toutefois, les livraisons de chasseurs F-15EX à l'armée de l'air américaine ont été retardées, a déclaré le général Kenneth Wilsbach à la commission sénatoriale des forces armées dans le cadre d'une audition organisée le 9 octobre en vue de sa nomination au poste de chef d'état-major de l'armée de l'air. Boeing devrait annoncer un nouveau trimestre déficitaire lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre mercredi. Les analystes de Wall Street s'attendent à ce que la société annonce une charge de plusieurs milliards de dollars pour son programme 777X, qui a six ans de retard et n'a pas encore été certifié par les autorités de régulation.