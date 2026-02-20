Les travailleurs de Volkswagen ratifient le premier contrat de l'UAW, ce qui constitue une victoire pour les travailleurs du Sud

(Reformulé et mis à jour) par Nora Eckert

Les travailleurs de l'usine Volkswagen VOWG.DE de Chattanooga, dans le Tennessee, ont voté jeudi à 96% en faveur d'un accord négocié par le syndicat United Auto Workers, marquant l'une des victoires les plus importantes du mandat du président de l'UAW, Shawn Fain.

Le Sud a été difficile à conquérir pour le syndicat, et Shawn Fain s'est donné pour mission d'organiser les usines de la région et de l'ensemble des États-Unis depuis qu'il a été élu président en 2023.

Dans le cadre de ce pacte de quatre ans, les travailleurs devraient bénéficier d'une augmentation de salaire de 20 %, ainsi que des améliorations des soins de santé et de la sécurité de l'emploi.

"Les travailleurs de Volkswagen ont déplacé une nouvelle montagne", a déclaré Shawn Fain dans un communiqué.

L'offensive du syndicat chez Volkswagen visait à égaler les victoires massives obtenues à Detroit en 2023, à la suite d'une grève de six semaines chez Ford Motor F.N , General Motors

GM.N et Stellantis STLAM.MI , qui s'est traduite par une augmentation de salaire de 25 % et des ajustements au coût de la vie.

Le syndicat et l'entreprise ont négocié pendant environ 18 mois les détails de l'accord dans la seule usine américaine du constructeur automobile allemand, qui produit le SUV électrique ID.4. Ils sont parvenus à un accord de principe au début du mois .

"Cette étape reflète notre engagement commun en faveur de salaires compétitifs, d'avantages sociaux solides et de la réussite à long terme de nos employés et de nos activités", a déclaré Volkswagen dans un communiqué.

Les travailleurs de l'usine ont voté à 73 % en faveur de l'adhésion à l'UAW en avril 2024. Le groupe syndical a perdu de justesse les votes dans la même usine en 2014 et en 2019.

Les activités de recrutement dans le Sud ont ralenti depuis que le syndicat a perdu un vote dans une usine Mercedes en Alabama en 2024.