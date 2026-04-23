Les travailleurs de Samsung protestent contre l'énorme écart de rémunération avec SK Hynix et menacent d'une longue grève

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Environ 40 000 travailleurs manifestent dans le complexe de fabrication de puces électroniques

* Les syndicats menacent d'une grève de 18 jours à partir du 21 mai

* Les travailleurs affirment que de nombreux collègues ont quitté l'entreprise pour rejoindre SK Hynix

* Les travailleurs veulent que le plafond des primes soit supprimé et que plus d'argent soit alloué aux primes

(Reformulation et développement avec les détails du rassemblement) par Hyunjoo Jin et Heekyong Yang

Des dizaines de milliers de travailleurs de Samsung Electronics 005930.KS se sont rassemblés jeudi dans un vaste complexe industriel au sud de Séoul, exprimant leur colère sur les niveaux de rémunération avant une longue grève prévue qui pourrait perturber la production de puces d'intelligence artificielle.

Les organisateurs syndicaux ont estimé le nombre de manifestants à 40 000, ce qui fait de cette manifestation la plus importante à ce jour pour Samsung, qui est connu depuis longtemps pour ses tactiques de démantèlement des syndicats, mais qui a vu ses travailleurs débrayer pour la première fois en 2024.

Si leurs revendications ne sont pas satisfaites, ils prévoient de faire grève pendant 18 jours à partir du 21 mai. Cela pourrait retarder les livraisons aux clients, faire grimper davantage les prix des puces et profiter aux rivaux.

DE NOMBREUX TRAVAILLEURS QUITTERAIENT L'ENTREPRISE POUR UNE SOCIÉTÉ RIVALE

L'un des principaux griefs des travailleurs est ce qu'ils appellent un écart massif dans le paiement des primes avec leur rival SK Hynix 000660.KS , qui a devancé Samsung dans la livraison de mémoire à large bande passante pour les puces d'intelligence artificielle à Nvidia NVDA.O et à d'autres clients à la suite de la sortie de ChatGPT fin 2022.

Cela dit, le boom de l'IA a également aidé les bénéfices de Samsung à atteindre des niveaux record .

"En réalité, de nombreux employés partent pour SK Hynix", a déclaré Song Yong-gi, 39 ans, qui s'occupe des tâches logistiques pour une ligne d'assemblage dans la division des puces de Samsung.

"En fin de compte, plus de 90 % des employés travaillent pour un salaire, et l'écart de rémunération est devenu si important qu'il est à l'origine de ces départs", a déclaré Song Yong-gi.

D'autres travailleurs de Samsung, qui se sont rassemblés en gilets noirs pour le sit-in de masse sur le campus de Pyeongtaek, ont également déclaré que nombre de leurs collègues étaient partis chez SK Hynix.

Le syndicat des travailleurs de Samsung Electronics affirme qu'un employé de la division des puces, dont le salaire de base est de 76 millions de wons, recevrait 38 millions de wons de prime pour 2025, soit moins d'un tiers du montant auquel un employé de SK Hynix bénéficiant d'un salaire similaire pourrait prétendre.

Samsung a déclaré qu'elle poursuivrait ses efforts pour parvenir à un accord rapide dans les négociations salariales.

Un responsable de Samsung s'exprimant sous le couvert de l'anonymat a déclaré que les arrêts de production provoqués par "ne serait-ce qu'une seule grève" pourraient nuire à la confiance des clients et mettre des années à s'en remettre.

LES TRAVAILLEURS VEULENT QUE LE PLAFOND DES PRIMES SOIT SUPPRIMÉ

En septembre, SK Hynix a accepté la demande de son syndicat concernant la réforme des rémunérations et l'octroi de primes élevées, ce qui a alimenté la frustration des employés de Samsung face à l'écart de rémunération et a provoqué une forte augmentation du nombre de membres du syndicat.

Les membres du syndicat sont aujourd'hui plus de 90 000, représentant plus de 70 % de la main-d'œuvre sud-coréenne de Samsung.

L'une des questions les plus controversées est la demande du syndicat de supprimer le plafond des primes, actuellement fixé à 50 % du salaire de base annuel, ce que la direction a rejeté. SK Hynix a accepté de supprimer le plafond des primes, ont déclaré les responsables syndicaux de Samsung.

Le syndicat de Samsung demande également que 15 % du bénéfice d'exploitation annuel soient alloués aux primes et que les salaires de base soient augmentés de 7 %.

La direction a toutefois proposé 10 % du bénéfice d'exploitation pour la rémunération des performances et un financement supplémentaire pour garantir que les employés de la division des mémoires reçoivent cette année des rémunérations supérieures à celles de leurs concurrents.