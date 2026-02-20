 Aller au contenu principal
Les travailleurs de l'usine Volkswagen du Tennessee approuvent le contrat de l'UAW
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 02:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ouvriers de l'usine Volkswagen VOWG.DE de Chattanooga, dans le Tennessee, ont voté jeudi en faveur d'un accord avec le syndicat United Auto Workers, consolidant ainsi le premier contrat de l'usine et marquant l'une des victoires les plus significatives du mandat du président de l'UAW, Shawn Fain.

