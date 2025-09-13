Les travailleurs de l'UAW dans deux usines de GE Aerospace parviennent à un accord de principe

Les membres du syndicat United Auto Workers des sites de GE Aerospace GE.N d'Evendale (Ohio) et d'Erlanger (Kentucky) sont parvenus à un accord de principe avec l'entreprise, a annoncé le syndicat vendredi.

"Les membres voteront sur la ratification le 19 septembre, et d'ici là, tous les piquets de grève seront maintenus", a déclaré l'UAW dans un post sur X.