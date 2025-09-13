Les travailleurs de l'UAW concluent un accord de principe avec GE Aerospace dans les usines de l'Ohio et du Kentucky

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réponse de GE Aerospace au paragraphe 3)

Les membres du syndicat United Auto Workers des installations de GE Aerospace GE.N à Evendale (Ohio) et Erlanger (Kentucky) ont conclu un accord de principe avec l'entreprise, a annoncé le syndicat vendredi.

L UAW a indiqué dans un billet X que les membres voteront sur la ratification le 19 septembre et que d'ici là, tous les piquets de grève seront maintenus.

"Nous sommes heureux d'avoir conclu un accord de principe avec l'UAW pour les employés de nos sites d'Evendale et d'Erlanger et nous nous réjouissons de continuer à travailler côte à côte pour servir nos clients", a déclaré un porte-parole de GE Aerospace en réponse à une question de Reuters.

À la fin du mois d'août, plus de 600 travailleurs du syndicat ont entamé une grève après avoir échoué à conclure un nouvel accord contractuel avec l'entreprise .

Cette grève est le dernier épisode en date d'une vague plus large d'actions syndicales dans les secteurs de l'aérospatiale et de l'aviation, où les syndicats ont cherché à tirer parti de la demande de main-d'œuvre qualifiée pour obtenir de meilleurs contrats.

Les pilotes, les hôtesses de l'air et stewards, les machinistes et les ingénieurs ont tous réclamé des augmentations de salaire et des protections d'emploi plus strictes au cours des dernières années.

L'usine GE d'Evendale construit des moteurs marins et industriels pour la marine américaine, tandis que l'usine d'Erlanger fournit des pièces à certaines usines de moteurs de la société.