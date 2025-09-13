 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
44 768,12
+0,89%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les travailleurs de l'UAW concluent un accord de principe avec GE Aerospace dans les usines de l'Ohio et du Kentucky
information fournie par Reuters 13/09/2025 à 01:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte dans les paragraphes 3 à 6, demande de commentaire de GE dans le paragraphe 7)

Les membres du syndicat des travailleurs de l'automobile unis des sites de GE Aerospace

GE.N d'Evendale (Ohio) et d'Erlanger (Kentucky) sont parvenus à un accord de principe avec l'entreprise, a annoncé le syndicat vendredi.

"Les membres voteront sur la ratification le 19 septembre, et d'ici là, tous les piquets de grève seront maintenus", a déclaré l'UAW dans un message sur X.

À la fin du mois d'août, plus de 600 travailleurs du syndicat ont entamé une grève après avoir échoué à conclure un nouvel accord contractuel avec l'entreprise.

Cette grève est le dernier point chaud d'une vague plus large d'actions syndicales dans les secteurs de l'aérospatiale et de l'aviation, où les syndicats ont cherché à tirer parti de la demande de main-d'œuvre qualifiée pour obtenir de meilleurs contrats.

Les pilotes, les hôtesses de l'air et stewards, les machinistes et les ingénieurs ont tous fait pression pour obtenir des salaires plus élevés et des protections d'emploi plus strictes au cours des dernières années.

L'usine GE d'Evendale construit des moteurs marins et industriels pour la marine américaine, tandis que l'usine d'Erlanger fournit des pièces à certaines usines de moteurs de la société.

GE n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Valeurs associées

GE AEROSPACE
281,660 USD NYSE +0,07%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une photo du suspect du meurtre de Charlie Kirk, Tyler Robinson, le 12 septembre 2025, dans l'Utah ( AFP / Patrick T. Fallon )
    "On l'a eu": l'assassin présumé de Charlie Kirk arrêté
    information fournie par AFP 13.09.2025 03:36 

    Un homme soupçonné d'avoir assassiné l'influenceur conservateur Charlie Kirk a été arrêté après une chasse à l'homme effrénée, ont annoncé vendredi les autorités, deux jours après le meurtre du porte-drapeau de la jeunesse trumpiste qui a choqué des Etats-Unis ... Lire la suite

  • La note souveraine de la France menacée de passer en catégorie inférieure par Fitch qui ouvre le bal des revues d'automne des agences de notation ( AFP / ANGELA WEISS )
    Dette: Fitch sanctionne la France pour ses incertitudes budgétaires
    information fournie par AFP 13.09.2025 00:13 

    L'agence de notation Fitch a abaissé vendredi soir la note souveraine de la France, à A+, sanctionnant le pays pour son instabilité politique persistante et les incertitudes budgétaires qui contrarient l'assainissement de ses comptes publics très dégradés. Ouvrant ... Lire la suite

  • Vue de la Tour Montparnasse et de la Tour Eiffel à Paris
    Fitch abaisse d'un cran la note de la France à A+
    information fournie par Reuters 12.09.2025 23:13 

    Fitch a abaissé vendredi la note de crédit à long terme de la France à A+, contre AA- précédemment, l'agence de notation soulignant que l'augmentation de la dette publique limite la capacité du pays à réagir à de nouveaux chocs sans aggraver la situation des finances ... Lire la suite

  • Un écran à la Bourse de New York le 18 juillet 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street conclut en ordre dispersé avant la Fed la semaine prochaine
    information fournie par AFP 12.09.2025 22:47 

    La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé vendredi, tournée vers la réunion de la Réserve fédérale (Fed) la semaine prochaine, qui devrait aboutir à une baisse de taux pour la première fois de l'année. Le Dow Jones a perdu 0,59%, l'indice Nasdaq a pris ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank