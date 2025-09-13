Les travailleurs de l'UAW concluent un accord de principe avec GE Aerospace dans les usines de l'Ohio et du Kentucky

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte dans les paragraphes 3 à 6, demande de commentaire de GE dans le paragraphe 7)

Les membres du syndicat des travailleurs de l'automobile unis des sites de GE Aerospace

GE.N d'Evendale (Ohio) et d'Erlanger (Kentucky) sont parvenus à un accord de principe avec l'entreprise, a annoncé le syndicat vendredi.

"Les membres voteront sur la ratification le 19 septembre, et d'ici là, tous les piquets de grève seront maintenus", a déclaré l'UAW dans un message sur X.

À la fin du mois d'août, plus de 600 travailleurs du syndicat ont entamé une grève après avoir échoué à conclure un nouvel accord contractuel avec l'entreprise.

Cette grève est le dernier point chaud d'une vague plus large d'actions syndicales dans les secteurs de l'aérospatiale et de l'aviation, où les syndicats ont cherché à tirer parti de la demande de main-d'œuvre qualifiée pour obtenir de meilleurs contrats.

Les pilotes, les hôtesses de l'air et stewards, les machinistes et les ingénieurs ont tous fait pression pour obtenir des salaires plus élevés et des protections d'emploi plus strictes au cours des dernières années.

L'usine GE d'Evendale construit des moteurs marins et industriels pour la marine américaine, tandis que l'usine d'Erlanger fournit des pièces à certaines usines de moteurs de la société.

GE n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.