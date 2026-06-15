Les transporteurs maritimes mondiaux restent prudents quant au transit par le détroit d'Ormuz malgré l'accord entre les États-Unis et l'Iran

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* Les responsables américains et iraniens s'accordent sur un accord-cadre de paix

* Les armateurs japonais et européens saluent l'accord, mais en attendent les détails

* Le méthanier Disha quitte le détroit en direction de l'Inde

* Selon les analystes, il faudra peut-être des mois avant que le trafic ne revienne complètement à la normale

(Ajout de commentaires de Maersk, Frontline, Wallenius Wilhelmsen et d'un responsable indien aux paragraphes 8 et 16-17) par Kentaro Okasaka, Jeslyn Lerh, Emily Chow et Stine Jacobsen

Les armateurs d'Asie et d'Europe ont déclaré qu'il faudrait peut-être des semaines pour rétablir la confiance dans la reprise du transit par le détroit d'Ormuz et que la navigation ne reprendrait qu'une fois la sécurité assurée, après que les États-Unis et l'Iran se sont mis d'accord sur un accord-cadre visant à rouvrir la voie maritime.

Les responsables américains et iraniens devraient signer vendredi un protocole d'accord visant à mettre fin à leur conflit et à rouvrir le détroit. En réaction, les cours mondiaux du pétrole ont chuté d'environ 5% lundi.

Les transporteurs maritimes ont salué la nouvelle de cet accord, mais attendent toujours plus de détails, notamment sur le déminage du détroit.

"Les premières réactions dans le secteur du transport maritime sont mitigées. Les données AIS ne montrent aucune vague de navires se dirigeant vers Ormuz ce matin", a déclaré Haider Anjum, analyste chez Jyske Bank, dans une note adressée à ses clients.

"Les compagnies maritimes souhaitent probablement attendre d’avoir la certitude que l’accord tiendra, car le détroit d’Ormuz a déjà été "ouvert" à deux reprises auparavant, mais pour une très courte durée", a-t-il ajouté.

LA GUERRE A LARGEMENT INTERROMPU LE TRAFIC MARITIME DANS LE DÉTROIT La guerre américano-israélienne contre l’Iran, qui a débuté le 28 février, a largement interrompu le trafic maritime par le détroit, voie de transit pour environ un cinquième de l’approvisionnement mondial en pétrole et en gaz naturel liquéfié, ainsi que pour des produits essentiels tels que l’aluminium et l’urée.

Alors que le trafic sur cette voie navigable reste limité, la société indienne Petronet PLNG.NS a fait passer lundi le méthanier Disha par le détroit d’Ormuz, la seule expédition visible à ce jour, selon les données de Kpler et de LSEG.

Le méthanier a été chargé à Ras Laffan, au Qatar, les 1er et 2 mars, et se trouvait depuis lors à l'ouest du détroit. Il devait arriver au terminal de Dahej, en Inde, le 18 juin, a déclaré un responsable du ministère fédéral indien des Transports maritimes.

L'association maritime BIMCO a déclaré lundi qu'elle considérait toujours le transit par le détroit comme très risqué, les mines restant une préoccupation majeure.

"La prochaine étape consiste à rassurer les armateurs sur le fait que le transit par le détroit d’Ormuz est non seulement autorisé, mais aussi sûr", a déclaré Jakob Larsen, directeur de la sûreté et de la sécurité chez BIMCO.

ON ATTEND DES INFORMATIONS CONCRÈTES Un porte-parole de l'Association japonaise des armateurs a déclaré lundi que, bien que le groupe se réjouisse de l'accord de paix , il souhaitait "attendre encore un peu pour obtenir des informations plus concrètes".

"Compte tenu de la situation, nous ne pouvons pas simplement dire "Très bien, c'est parti" sur la seule base de l'annonce de l'accord", a-t-il ajouté.

Nippon Yusen 9101.T , le plus grand armateur du pays, a déclaré qu’il espérait que les opérations reviendraient à la normale dès que possible. Mitsui O.S.K. Lines 9104.T a déclaré qu’il ne reprendrait la navigation qu’une fois la sécurité pleinement confirmée.

L'association allemande des armateurs VDR s'est dite lundi "prudemment optimiste " quant à la possibilité que l'accord entre les États-Unis et l'Iran permette la réouverture du détroit d'Ormuz, tandis que la compagnie maritime allemande Hapag-Lloyd HLAG.DE a déclaré espérer que les navires puissent traverser le détroit cette semaine.

Le géant danois du transport maritime Maersk MAERSKb.CO a salué l'accord, mais a déclaré qu'il était trop tôt pour en évaluer l'impact et qu'il n'apportait pour l'instant aucun changement à ses opérations au Moyen-Orient.

Le groupe de transport maritime Wallenius Wilhelmsen, dont le siège est en Norvège, a également déclaré qu'il était "encore trop tôt pour se prononcer sur les implications opérationnelles", tandis que Frontline FRO.OL , l'une des plus grandes compagnies de pétroliers au monde cotée à Oslo, s'est contentée de dire qu'elle considérait cette évolution de manière positive.

DE NOMBREUX PÉTROLIERS TOUJOURS BLOQUÉS DANS LE GOLFE

Selon les données de suivi des navires de Kpler, environ 155 pétroliers transportant du pétrole et des produits chimiques se trouvaient dans la région du golfe du Moyen-Orient au 15 juin, contre 201 à la fin du mois de mai.

Oil Brokerage estimait quant à lui ce nombre à 215 pétroliers. En cas de navigation sans restriction, l'engorgement du trafic de part et d'autre pourrait être résolu en 8 à 10 jours, a déclaré Anoop Singh, responsable mondial de la recherche maritime chez Oil Brokerage.

Alors que les pétroliers transportent discrètement du pétrole le long des côtes d'Oman depuis des semaines, naviguant à l'aveugle avec le soutien de la marine américaine, il faudrait des semaines de déminage et une normalisation des tarifs d'assurance pour que le trafic reprenne de manière significative, a déclaré David Jorbenaze, responsable mondial du marché pétrolier chez ICIS.

"Un retour aux volumes d'avant le conflit n'est réaliste qu'en 2027, et seulement si l'accord tient sans incident et que la production se redresse rapidement", a-t-il ajouté.