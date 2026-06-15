Les transporteurs américains sortent gagnants de l'accord préliminaire conclu dans le Golfe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
15 juin - ** Les actions des compagnies aériennes américaines ont progressé lundi avant l'ouverture de la Bourse, après que Washington et Téhéran ont conclu un accord préliminaire visant à mettre fin à leur conflit et à rouvrir le détroit d'Ormuz, ce qui a apaisé les craintes concernant le prix du pétrole
** Le pétrole a chuté à son plus bas niveau depuis le 10 mars après avoir perdu plus de 3% vendredi O/R ** American Airlines AAL.O , Delta Air Lines DAL.N et Southwest Airlines LUV.N progressent de 3,5% à 4%
** United Airlines UAL.O a gagné 4%, Alaska Air ALK.N a progressé de 2,1%
** Le sous-indice Dow Jones des compagnies aériennes américaines .DJUSAR a clôturé en hausse de près de 2% vendredi et affiche une hausse de 6% depuis le début de l'année ** Ailleurs , les compagnies aériennes européennes ont également bondi, faisant grimper l'indice STOXX Travel and Leisure .SXTP de 3%
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