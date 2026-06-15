Les transporteurs américains progressent après un accord préliminaire entre les États-Unis et l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)
15 juin - ** Les actions des compagnies aériennes américaines progressent après qu'un accord préliminaire entre Washington et Téhéran visant à mettre fin à leur conflit et à rouvrir le détroit d'Ormuz a fait chuter les cours du pétrole à leur plus bas niveau depuis trois mois
**Les contrats à terme sur le Brent et le West Texas Intermediate américain ont chuté à leurs plus bas niveaux depuis le 10 mars, après avoir reculé de plus de 3 % vendredi O/R
** Les actions d'American Airlines AAL.O , de Delta Air Lines DAL.N et de Southwest Airlines LUV.N progressent de 4 % à 5 %
** United Airlines UAL.O gagne 7 %, Alaska Air ALK.N progresse d'environ 8 % et Frontier Airlines ULCC.O bondit de 11 %
** En tenant compte des gains de la séance, le sous-indice Dow Jones des compagnies aériennes américaines .DJUSAR affiche une hausse d'environ 12 % depuis le début de l'année
** Les compagnies aériennes européennes s'envolent également, faisant grimper l'indice STOXX Travel and Leisure
.SXTP de 3 %
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer