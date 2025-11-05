Les transactions d'AIG lui permettent de jouer l'offensive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** La compagnie d'assurance American International Group AIG.N a fait état d'un bénéfice plus élevé au troisième trimestre mardi, grâce à une solide performance de souscription qui a permis de compenser une baisse des revenus d'investissement.

** Le 30 octobre, Co a annoncé des investissements dans Convex Group, un assureur mondial spécialisé, et Onex Corporation ONEX.TO , un gestionnaire d'actifs.

** Les actions ont augmenté de 1,1 % à 81,61 $ avant le marché sur de faibles volumes.

LES PRIMES AUGMENTENT, LA PRESSION AUSSI

** J.P. Morgan ("neutre", PT: 97 $) s'attend à ce que le BPA de la société augmente à court terme, soutenu par de fortes marges et des rachats, avec des accords récents qui augmentent les primes malgré une tarification plus difficile.

** Morgan Stanley ("equal-weight", PT: 84 $) déclare que la clé sera de tirer le meilleur parti des récentes acquisitions et d'améliorer le rendement des capitaux propres sans ralentir la croissance, alors que la société s'appuie sur de solides progrès opérationnels à l'horizon 2026.

** Morningstar (juste valeur: 79 $) indique qu'une nouvelle amélioration du rendement des capitaux propres d'AIG pourrait s'avérer difficile car les rendements du secteur devraient progressivement revenir à leurs niveaux historiques.

** Barclays ("surpondérer", PT: 95 $) considère les fondamentaux de l'entreprise comme "favorables"; dit que les niveaux de capital excédentaires au cours des deux prochaines années devraient permettre à l'entreprise de surprendre à la hausse sur le déploiement du capital.