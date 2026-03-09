Les traitements contre l'obésité de Eli Lilly bientôt disponibles aux USA via Medicare à prix plafonné
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 16:05
Eli Lilly rapporte que les Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), l'agence fédérale qui supervise les programmes publics de santé aux États-Unis, ont publié les modalités de mise en oeuvre du modèle BALANCE du Center for Medicare and Medicaid Innovation (CMMI).
Ainsi, à compter du du 1er janvier 2027, les traitements contre l'obésité du groupe (Zepbound, Mounjaro et orforglipron s'il est approuvé) seront proposés dans le cadre de Medicare Part D - soit la partie du programme Medicare qui couvre les médicaments sur ordonnance aux Etats-Unis.
Pour la majorité des bénéficiaires, le reste à charge sera plafonné à 50 dollars par mois une fois la franchise atteinte. Avant ce seuil, la participation des patients sera limitée à 245 USD par mois, auxquels s'ajouteront les frais de délivrance.
Le laboratoire précise que certains plans Medicare Part D de base pourront appliquer des modalités de partage des coûts différentes, bien que la plupart respectent le plafond de 50 USD.
Les programmes Medicaid gérés par les États pourront candidater pour participer à partir du 1er mai 2026, avec un déploiement progressif. Le groupe indique vouloir travailler avec assureurs, professionnels de santé et pharmaciens afin de faciliter l'accès aux traitements contre l'obésité (GLP-1).
Le titre Eli Lilly progresse de 0,6% peu avant 16h à Paris mais affiche toujours un repli de l'ordre de 8% depuis le début de l'année.
