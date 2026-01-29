Les titres des mineurs de cuivre montent alors que le métal rouge s'envole en raison de la faiblesse du dollar et des risques géopolitiques

29 janvier - ** Les actions des mineurs de cuivre cotées aux États-Unis augmentent dans les transactions de pré-marché, dans le sillage de la hausse des prix du métal rouge

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange fait un bond de 6,3 % à 13 913,50 dollars la tonne métrique, après avoir atteint un record historique de 14 125 dollars plus tôt dans la séance

** Les prix augmentent dans le cadre d'un rallye général des métaux, soutenu par l'appétit des investisseurs pour les actifs physiques en raison de la faiblesse du dollar et des troubles géopolitiques MET/

** Le dollar américain =USD s'est stabilisé après que la Réserve fédérale a laissé les taux d'intérêt inchangés mercredi, mais il est resté proche de ses récents plus bas

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N augmentent respectivement de 2,5% et 3,1%

** Les actions des sociétés minières Southern Copper

SCCO.N augmentent de 4,1 %, Freeport-McMoRan FCX.N d'environ 5 %

** Pendant ce temps, Teck Resources du Canada TECKb.TO

TECK.N augmente de 4%, Hudbay Minerals HBM.TO HBM.N augmente de 5,3%, et Ero Copper ERO.TO ERO.N progresse de ~6%