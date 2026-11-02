Les titres des laboratoires spécialisés dans les médicaments psychédéliques reculent après le dépôt par Usona d'une demande d'autorisation pour un antidépresseur

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2 novembre - ** L'action Compass Pathways CMPS.O recule de 29 % à 8,22 dollars en séance de l'après-midi

** Les valeurs liées aux psychédéliques reculent après que l’organisation à but non lucratif Usona Institute a déposé une demande d’autorisation de mise sur le marché pour la psilocybine dans le traitement du trouble dépressif majeur, selon Jefferies

** La société de courtage estime que ce dépôt pourrait déboucher sur une autorisation fin 2026 ou début 2027 et faire d’Usona la première thérapie psychédélique approuvée par la FDA

** Il note qu’Usona et le COMP360 de Compass sont éligibles à une procédure d’examen accélérée dans le cadre du programme CNPV , ce qui place les deux thérapies à base de psilocybine sur des calendriers d’examen similaires

** Jefferies indique que la demande d’Usona pourrait soulever des questions concernant les avantages liés au statut de précurseur en matière de tarification et de réglementation, mais ajoute que les sociétés cotées en bourse du même secteur disposent de données cliniques plus solides et de ressources commerciales plus importantes

** Il précise qu’il n’est pas encore clair si Usona prévoit de commercialiser le traitement

** Même si Usona venait à lancer son produit, CMPS prévoit de toute façon de protéger “avec détermination” sa propriété intellectuelle, ajoute Jefferies

** L’action de Definium Therapeutics DFTX.O recule de 10,5 %, celle d’Helus Pharma HELP.NLB HELP.O chute de 17 %, tandis que celle de GH Research GHRS.O perd 1,8 %

** La société de courtage estime que l’impact sur DFTX et HELP sera limité, leurs programmes reposant sur des composés psychédéliques différents