Les tirs de missiles entravent les vols de rapatriement au Moyen-Orient alors que l'espace aérien s'entrouvre

* Un vol d'Air France en provenance des Émirats arabes unis fait demi-tour en raison d'un tir de missile

* Le premier vol britannique de rapatriement en provenance d'Oman atterrit à Londres

* Emirates et Etihad assurent des horaires de vol limités

* L'aéroport de Dubaï fonctionne à environ 25 % de son niveau normal

* L'AESA prolonge l'alerte au risque jusqu'au 11 mars

Les compagnies aériennes émiraties ont repris vendredi certains vols vers des villes du monde entier depuis le Golfe ravagé par la guerre, mais un avion de la Lufthansa qui se dirigeait vers la région s'est dérouté par crainte pour sa sécurité et un vol de rapatriement d'Air France a été contraint de faire demi-tour en raison d'un tir de missile.

Le déclenchement de la guerre américano-israélienne contre l'Iran a entraîné des annulations de vols dans tout le Moyen-Orient, obligeant les compagnies aériennes et les gouvernements à se démener pour venir en aide à des milliers de passagers bloqués. Les actions des compagnies aériennes, de la Nouvelle-Zélande au Japon, ont chuté entre-temps, car le conflit fait grimper les prix du carburant.

Les passagers ont déboursé des sommes considérables pour quitter le Moyen-Orient, avec des courses de dernière minute à l'aéroport, des trajets terrestres vers des centres moins touchés et, parfois, des escortes d'avions de chasse. Certains ont parlé de "chaos absolu".

La plupart des espaces aériens de la région étant toujours fermés en raison des craintes liées aux missiles et aux drones, certaines personnes aux poches bien garnies se sont tournées vers les jets privés , tandis que les vols charters et les services commerciaux limités s'efforcent d'évacuer des dizaines de milliers de voyageurs.

Un vol Lufthansa LHAG.DE à destination de la capitale saoudienne Riyad s'est détourné vers Le Caire vendredi pour des raisons de sécurité, après un mouvement similaire d'un vol Air France AIRF.PA jeudi en fin de journée.

"(Cela) reflète l'instabilité de la région et la complexité des opérations de rapatriement", a déclaré le ministre français des transports, Philippe Tabarot.

Le premier vol britannique de rapatriement en provenance d'Oman a atterri à l'aéroport londonien de Stansted tôt vendredi, après des retards. Des vols de rapatriement similaires sont arrivés ou devaient arriver dans des pays allant de la Pologne au Portugal.

LA GUERRE EN IRAN MONTRE QUE LE TRAFIC AÉRIEN EST "EXPOSÉ ET VULNÉRABLE

Le conflit ne montrant que peu de signes d'apaisement, les perturbations plus générales de l'aviation et du fret aérien semblent devoir perdurer.

Alors que le principal transporteur, Emirates, a déclaré vendredi qu'il visait "un retour à 100 % de son réseau" dans les prochains jours, l'autorité européenne de régulation de l'aviation, l'AESA, a prolongé jusqu'au 11 mars une mise en garde contre les risques élevés.

Vendredi, Lufthansa a fait part de ses perspectives incertaines malgré des résultats meilleurs que prévu . "La guerre au Moyen-Orient prouve une fois de plus à quel point le trafic aérien est exposé et reste vulnérable", a déclaré son directeur général Carsten Spohr.

Les opérations limitées dans les hubs du Moyen-Orient ont particulièrement affecté les voyageurs sur les routes reliant l'Europe à la région Asie-Pacifique.

Ensemble, Emirates, Qatar Airways et Etihad transportent normalement environ un tiers des passagers de l'Europe vers l'Asie et plus de la moitié de tous les passagers de l'Europe vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les îles voisines du Pacifique, selon les données de Cirium.

Jeudi, le trafic à l'aéroport DXB de Dubaï, qui est normalement la plaque tournante internationale la plus fréquentée au monde, avait presque doublé par rapport à mercredi, mais ne représentait qu'environ 25 % des niveaux normaux, selon le site web de suivi des vols Flightradar24.

La compagnie Etihad, basée à Abou Dhabi, a déclaré vendredi qu'elle reprendrait un programme de vols limité jusqu'au 19 mars, avec des vols à destination et en provenance d'Abou Dhabi et d'environ 70 destinations, dont Londres, Paris, Francfort, Delhi, New York, Toronto et Tel-Aviv.

La compagnie Emirates, basée à Dubaï, a indiqué qu'elle opérait un programme de vols réduit vers 82 destinations, dont Londres, Sydney, Singapour et New York, les clients en transit à Dubaï n'étant acceptés que si leur vol de correspondance est assuré.

La plate-forme de Doha du Qatar reste fermée, bien qu'elle ait organisé un nombre limité de vols de secours en provenance d'Oman et d'Arabie saoudite.

La compagnie aérienne flydubai devrait reprendre ses activités et assurer des vols entre les Émirats arabes unis et Israël à partir du début de la semaine prochaine.

LES PRIX DU KÉROSÈNE MONTENT EN FLÈCHE

La hausse des prix du pétrole a fait grimper en flèche les coûts du carburant pour avions, le carburant pour avions de Singapour JET-SIN atteignant un record de 225 dollars le baril cette semaine, ce que les négociants ont attribué aux inquiétudes concernant les pénuries d'approvisionnement de la part des raffineurs du Moyen-Orient. Les prix du pétrole ont légèrement reculé vendredi.

"Outre la perte de revenus, les compagnies aériennes risquent d'être affectées par la hausse des prix du carburant", a déclaré Fitch Ratings.

La couverture du carburant varie selon les compagnies aériennes, mais Fitch a indiqué que la plupart des transporteurs d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique étaient couverts à hauteur de 50 % à 80 % pour les trois prochains mois.

