Les terres rares américaines montent en flèche grâce à une information de Reuters selon laquelle l'administration Trump prendrait une participation de 10 %
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 10:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 janvier - ** Les actions de la société d'aimants en terres rares USA Rare Earth USAR.O ont bondi de 40 % à 34,84 $ avant bourse

** L'administration Trump va prendre une participation de 10 % dans la société, ont déclaré à Reuters deux sources au fait de l'opération

** Washington recevra 16,1 millions d'actions de la société ainsi que des bons de souscription pour 17,6 millions d'actions supplémentaires, au prix de 17,17 $/shr - sources

** Si l'accord est confirmé, Washington deviendra le principal actionnaire d'USAR - données LSEG

** La Maison Blanche n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters, tandis que USAR s'est refusée à tout commentaire

** Les cinq sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus; leur estimation médiane est de 24 $ - données LSEG

** La valeur de USAR a plus que doublé jusqu'à présent en 2026

Valeurs associées

USA RARE EARTH RG-A
24,7700 USD NASDAQ +9,07%
