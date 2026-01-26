Les terres rares américaines montent en flèche grâce à une information de Reuters selon laquelle l'administration Trump prendrait une participation de 10 %

26 janvier - ** Les actions de la société d'aimants en terres rares USA Rare Earth USAR.O ont bondi de 40 % à 34,84 $ avant bourse

** L'administration Trump va prendre une participation de 10 % dans la société, ont déclaré à Reuters deux sources au fait de l'opération

** Washington recevra 16,1 millions d'actions de la société ainsi que des bons de souscription pour 17,6 millions d'actions supplémentaires, au prix de 17,17 $/shr - sources

** Si l'accord est confirmé, Washington deviendra le principal actionnaire d'USAR - données LSEG

** La Maison Blanche n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters, tandis que USAR s'est refusée à tout commentaire

** Les cinq sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus; leur estimation médiane est de 24 $ - données LSEG

** La valeur de USAR a plus que doublé jusqu'à présent en 2026