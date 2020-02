Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les tensions commerciales pèsent sur les résultats de Siemens Reuters • 05/02/2020 à 09:12









LES TENSIONS COMMERCIALES PÈSENT SUR LES RÉSULTATS DE SIEMENS par John Revill MUNICH (Reuters) - Siemens a annoncé mercredi des résultats trimestriels plus faibles que prévu, les difficultés du secteur manufacturier allemand pesant sur son activité phare de numérisation industrielle tandis que les activités éoliennes ont subi des pertes. Joe Kaeser, directeur général du groupe diversifié dans l'énergie, le ferroviaire ou encore le numérique industriel, a déclaré qu'il tablait sur une stabilisation de l'activité au second semestre après un début d'année assez faible. Sur la période octobre-décembre, premier trimestre de l'exercice décalé du groupe, le résultat opérationnel a reculé de 30% à 1,43 milliard d'euros, nettement en dessous du consensus (1,88 milliard), sur la base d'un chiffre d'affaires en légère progression à 20,32 milliards (consensus 20,63 milliards). Siemens, dont la marge d'exploitation industrielle, hors indemnités de licenciement, est tombée à 8,3% contre 10,5% un an plus tôt, a confirmé néanmoins ses prévisions de bénéfice par action en année pleine dans une fourchette de 6,30 à 7,00 euros après avoir affiché un bpa de 1,33 euro au premier trimestre. Joe Kaeser a déclaré que la faible performance des activités énergétiques confortait les "priorités" du groupe, faisant allusion au projet de séparer les activités électriques et gazières en difficulté et de les fusionner avec ses activités éoliennes Gamesa. Le résultat d'exploitation de Gas and Power a plongé de 63% au premier trimestre, tandis que Gamesa a enregistré une perte de 165 millions d'euros en raison des retards pris par certains projets du fait d'un hiver précoce en Europe du Nord. Le secteur manufacturier allemand, qui représente environ un cinquième de l'économie du pays, est en recul depuis 13 mois consécutifs, les tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis pesant sur les exportations allemandes. Le titre Siemens était indiqué en baisse de 2,5% avant l'ouverture officielle de la Bourse de Francfort. (Jean-Michel Bélot, édité par Bertrand Boucey)

