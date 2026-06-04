Les tensions au Moyen-Orient assombrissent les perspectives des aéroports européens

Les conséquences de la guerre en Iran commencent à se faire sentir sur l'ensemble de l'industrie aérienne. Alors que le trafic mondial reste globalement résilient, les analystes s'inquiètent de plus en plus des perturbations durables sur les flux aériens, les capacités des compagnies et les revenus des aéroports.

Dans une note publiée hier, Fitch Ratings indique abaisser sa perspective sur le secteur aéroportuaire mondial de "neutre" à "détériorée", pointant un environnement opérationnel plus difficile pour les exploitants.

Selon l'agence de notation, "l'équilibre des risques s'est désormais déplacé vers un scénario moins favorable", avec des perspectives de croissance économique plus faibles en 2026, une demande internationale moins prévisible et des revenus commerciaux sous pression.

L'agence souligne que les restrictions d'espace aérien, les changements d'itinéraires et les incertitudes sur l'approvisionnement en carburant compliquent les prévisions de trafic. Fitch anticipe même "un recul nominal de quelques points de pourcentage des revenus commerciaux des opérateurs aéroportuaires européens", alors que ces activités représentent environ la moitié de leur flux de trésorerie disponible.

UBS confirme ces inquiétudes

Les données de capacité analysées par UBS confirment cette dégradation progressive du contexte. Dans une étude publiée jeudi, la banque indique que "l'offre long-courrier se contracte désormais" en raison des perturbations affectant le Moyen-Orient. Les capacités long-courriers du deuxième trimestre devraient reculer d'environ 1%, tandis que les prévisions pour le troisième trimestre ont également été revues à la baisse.

Selon UBS, Francfort est l'aéroport ayant subi les révisions les plus importantes au cours des trente derniers jours, essentiellement en raison des réductions de programme de Lufthansa. Les capacités de l'aéroport allemand sont désormais attendues en baisse de 0,3% en juin. Les plateformes parisiennes exploitées par Groupe ADP voient également leurs perspectives se dégrader, avec une croissance des capacités désormais estimée à -1,8% en juin et -1% en juillet.

Tous les acteurs ne sont toutefois pas logés à la même enseigne. Fitch estime que les aéroports davantage orientés vers le trafic de loisirs intra-régional, comme Barcelone ou Venise, sont mieux placés pour absorber les perturbations. Aena (exploitant espagnol d'aéroports) continue d'ailleurs d'afficher la croissance de capacité la plus dynamique parmi les grands opérateurs européens, avec une progression attendue de 7% en juin et de 7,6% en juillet, indique UBS.

Carburant sous surveillance

Au-delà des questions de trafic, les analystes surveillent désormais le risque énergétique. Fitch avertit que les perturbations des approvisionnements en carburant en provenance du Moyen-Orient pourraient accroître les coûts des compagnies aériennes et entraîner de nouvelles réductions de capacité. Si les réserves actuelles devraient permettre de traverser la saison estivale européenne, l'agence estime que la situation pourrait devenir plus délicate cet hiver en cas de prolongation du conflit.

Pour l'heure, les marchés continuent d'espérer une désescalade. UBS note que les valeurs aériennes européennes ont récemment progressé sur fond d'anticipations d'une résolution du conflit. Mais en l'absence d'amélioration géopolitique rapide, les compagnies aériennes comme les exploitants d'aéroports pourraient être contraints d'adapter davantage leurs capacités dans les prochains mois.