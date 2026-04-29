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Les tensions au Moyen-Orient assombrissent les perspectives de Puig et compromettent les espoirs d'un accord avec Estée Lauder
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 22:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Puig met en garde contre les répercussions de la guerre au Moyen-Orient sur la demande et s'attend à ce que ces effets se poursuivent au prochain trimestre

* Estée Lauder doit faire face à un endettement élevé, à une restructuration et aux doutes des investisseurs quant aux avantages de la fusion

* La nouvelle entité Estée-Puig resterait derrière L’Oréal en termes de chiffre d’affaires, mais pourrait améliorer ses marges et sa compétitivité

(Ajout de graphiques) par Arriana McLymore

Les investisseurs d’Estée Lauder EL.N qui espéraient des résultats exceptionnels de la part de la société cible de rachat Puig PUIGb.MC ont été déçus mardi, lorsque la société espagnole de produits de beauté de luxe a signalé sa plus faible croissance trimestrielle depuis le pic de la pandémie de COVID-19. Si Puig a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année, le groupe a toutefois averti que la guerre au Moyen-Orient pesait sur la demande et continuerait probablement de le faire au cours du prochain trimestre. Cette mise en garde est importante pour Estée, qui espère que les marges résilientes et le solide flux de trésorerie de Puig pourront contribuer à relancer son propre redressement après une longue période de baisse des ventes. Estée est attirée par les marques en vogue de Puig, notamment Carolina Herrera et Charlotte Tilbury – très prisées des influenceurs TikTok et des milléniaux aisés – et y voit un moyen de mieux rivaliser avec le géant français L’Oréal OREP.PA . Estée envisage une offre publique d’achat sur l’ensemble des actions de classe B de Puig à un prix compris entre 18 et 19 euros (21-22,20 dollars) par action, a rapporté Reuters mercredi.

Le nouveau directeur général, Jose Manuel Albesa, a déclaré mardi que les discussions sur la fusion étaient "en cours." Mais Puig réalise un dixième de son chiffre d'affaires dans le commerce de détail en milieu de transport, ce qui l'expose aux fluctuations du marché des boutiques d'aéroport et des voyages internationaux. Et les actionnaires d'Estée ne sont pas convaincus que ce rapprochement permettrait de réduire significativement l'écart avec L'Oréal, d'autant plus qu'Estée poursuit sa restructuration et que la dynamique des ventes reste fragile.

Estée a supprimé 7 000 emplois et rationalisé ses marques, mais son action a baissé de 1% depuis l’annonce des discussions de fusion le 23 mars.

La pression sur le bilan ajoute à l’inquiétude des investisseurs. La dette nette d’Estée représente près de cinq fois l’EBITDA annuel, ce qui limite sa marge de manœuvre si cette importante acquisition ne répondait pas aux attentes. En revanche, la dette nette de L’Oréal ne représente que 20% de l’EBITDA.

Estée publiera vendredi ses résultats pour la période janvier-mars. Les analystes interrogés par LSEG tablent sur une hausse de 3,9% du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente, où les revenus avaient chuté de 10%, même si la croissance devrait ralentir par rapport au trimestre précédent.

UN ACCORD QUI METTRA À L'ÉPREUVE LA CAPACITÉ D'EXÉCUTION ET LA DISCIPLINE EN MATIÈRE D'ENDETTEMENT L’Oréal a passé des années à consolider son avance dans le secteur des produits de beauté haut de gamme, renforçant un large portefeuille couvrant les soins de la peau, le maquillage et les parfums à forte marge, notamment grâce à des acquisitions telles que les actifs de parfumerie de Kering PRTP.PA . Sa division Luxe, qui regroupe notamment Lancôme, a généré 18,3 milliards de dollars de chiffre d’affaires l’année dernière et plus d’un quart du bénéfice du groupe. À l’instar de Puig, L’Oréal a signalé des pressions liées à la guerre, en particulier aux Émirats arabes unis, et s’attend à un impact plus important au deuxième trimestre. Le groupe a néanmoins enregistré sa plus forte croissance trimestrielle de son chiffre d’affaires en deux ans et s’est montré optimiste quant à la demande.

Estée a eu du mal à suivre le rythme, pénalisée par la faiblesse des ventes en Chine, sa dépendance au commerce de détail dans les lieux de transport et une demande inégale pour les produits de maquillage. Même combinées, Estée et Puig afficheraient un chiffre d’affaires d’environ 20,6 milliards de dollars, bien loin du chiffre d’affaires annuel total de L’Oréal, qui s’élève à 51,6 milliards de dollars.

Néanmoins, une fusion de 40 milliards de dollars donnerait une chance à Estée de se battre, en faisant passer ses marges d’environ 13,8% actuellement à environ 15,6%.

"Elles doivent préserver ce qui fait la force de chaque entreprise", a déclaré Oliver Chen, analyste chez TD Cowen, en soulignant le portefeuille de marques d’Estée et la puissance de Puig dans la mode de luxe et les parfums.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ESTEE LAUDER RG-A
75,680 USD NYSE -1,85%
KERING
232,550 EUR Euronext Paris -1,50%
L'OREAL
365,600 EUR Euronext Paris -0,25%
PUIG BRANDS B
17,8200 EUR Sibe -2,73%
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