Les téléchargements de TikTok et WeChat bloqués aux USA dès dimanche

(Actualisé avec précisions) par David Shepardson WASHINGTON, 18 septembre (Reuters) - Le département américain du Commerce a annoncé vendredi que les téléchargements des applications chinoises TikTok et WeChat, considérées comme une menace pour la sécurité des Etats-Unis, seraient bloqués à compter de dimanche. Ce blocage pourrait toutefois être levé par le président américain, Donald Trump, si la vente des activités américaines de TikTok, propriété du groupe chinois ByteDance, était conclue avant l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance, ont déclaré des responsables du département du Commerce. ByteDance est en discussion avec plusieurs groupes, dont Oracle ORCL.N , afin de créer une nouvelle société qui abriterait ses activités américaines et permettrait d'apaiser les craintes de Washington qui soupçonne l'application de partage de vidéos de transférer les données de quelque 100 millions d'utilisateurs aux Etats-Unis aux autorités chinoises. Selon le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, qui s'exprimait sur Fox Business Network, même en cas de blocage des téléchargements de TikTok, ByteDance sera toujours en mesure de conclure un accord avec un éventuel acquéreur jusqu'au 12 novembre. Pour le département américain du Commerce, il s'agit avant tout de "protéger les utilisateurs aux Etats-Unis en bloquant l'accès à ces applications et en réduisant considérablement leurs fonctionnalités". L'action Oracle reculait de 1,6% en avant-Bourse à Wall Street. Le département américain du Commerce va demander à Apple AAPL.O et Alphabet GOOGL.O , la maison mère de Google, de retirer les deux applications de leurs boutiques en ligne aux Etats-Unis. Apple et Google n'ont fait aucun commentaire dans l'immédiat. Les entreprises américaines pourront continuer à utiliser la messagerie WeChat, propriété du groupe chinois Tencent Holdings 0700.HK en dehors des Etats-Unis. Cette messagerie, parfois intégrée à d'autres applications, est notamment utilisée par Walmart WMT.N et Starbucks SBUX.O . Les autres applications de Tencent ne sont pas concernées par cette nouvelle ordonnance. Le blocage des téléchargements de TikTok et WeChat ne s'applique qu'aux Etats-Unis. (Version française Nicolas Delame et Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault et Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées TENCENT HLDG Tradegate +0.99% APPLE NASDAQ -0.75% FACEBOOK-A NASDAQ +1.44% ALPHABET-A NASDAQ +0.33% ORACLE NYSE -0.97% STARBUCKS NASDAQ +0.14% WALMART NYSE +0.26%