Les technologies de vérification d'âge se perfectionnent avec les restrictions d'accès aux réseaux sociaux pour les mineurs
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 14:44

par Katie Paul, Supantha Mukherjee et Byron Kaye

Si les entreprises technologiques ont longtemps résisté aux pressions exigeant davantage de mesures pour empêcher les enfants d'utiliser leurs services, un nombre croissant de gouvernements insistent désormais sur l'importance de la vérification d'âge pour les réseaux sociaux, les chatbots IA et les fournisseurs de contenu pornographique.

Après que l'Australie a banni en décembre dernier les réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, d'autres pays à travers le monde, dont la France, étudient des mesures similaires.

Motivés par des préoccupations croissantes concernant les abus en ligne et la santé mentale des adolescents, ces pays sont également encouragés par la confiance accrue dans les capacités des logiciels de "vérification de l'âge", qui peuvent entre autres déterminer l'âge approximatif d'une personne à l'aide de l'analyse faciale, de l'accord parental ou de la vérification d'identité.

Les progrès récents en matière d'intelligence artificielle (IA) ont par ailleurs renforcé l'efficacité et réduit le coût de ces outils, selon les propos recueillis par Reuters auprès d'une douzaine de régulateurs, de défenseurs de la sécurité des enfants, et de chercheurs indépendants.

"Le marché de la vérification de l'âge a beaucoup mûri au cours des deux dernières années", a déclaré Ariel Fox Johnson, conseillère principale du groupe de défense des enfants en ligne Common Sense Media.

Lors d'un entretien avec Reuters, elle a souligné l'amélioration de la technologie ainsi que la création de groupes professionnels, de protocoles techniques et de systèmes de certification normalisant l'évaluation de l'efficacité des différents outils.

LE MARCHÉ DE LA VÉRIFICATION DE L'ÂGE ARRIVE À MATURITÉ

Les entreprises de réseaux sociaux peuvent désormais souvent deviner avec certitude la tranche d'âge d'une personne à l'aide d'indices numériques tels que l'année de création d'un compte ou le type de contenu consulté, ont déclaré les experts avec lesquelles Reuters s'est entretenu.

Le secteur en plein essor de fournisseurs de services de vérification de l'âge, tels que Yoti, k-ID et Persona, offre des niveaux de contrôle supplémentaires grâce à des outils automatisés tels que la reconnaissance faciale et l'analyse par ordinateur des pièces d'identité officielles.

Au niveau des boutiques d'applications, Apple APPL.O et Alphabet GOOGL.O Google ont également mis en place des outils permettant aux parents d'indiquer la tranche d'âge de leurs enfants aux développeurs d'applications.

"La technologie s'est nettement améliorée, non seulement pour la vérification de l'âge, mais aussi pour la vérification d'identité en général", a déclaré Merritt Maxim, vice-président de la société de recherche Forrester.

"Cela a permis de réduire le coût moyen de la vérification, de sorte que si, il y a cinq ans, vous ne l'utilisiez que pour des transactions de grande valeur, vous pouvez désormais l'utiliser pour pratiquement tout sans impact financier significatif."

Les fournisseurs facturent généralement moins d'un dollar par vérification pour les outils de vérification de l'âge basiques, qui fonctionnent uniquement à l'aide d'une machine.

Toutefois, pour les volumes importants, le prix est souvent inférieur à 10 cents, ont déclaré des dirigeants du secteur.

Les processus traditionnels plus coûteux, tels que la confirmation humaine et la triangulation des données personnelles, qui étaient la norme il y a dix ans, sont toujours disponibles à un prix élevé, mais sont moins fréquemment nécessaires, ont déclaré les dirigeants.

Selon une étude en cours menée par l'Institut national américain des normes et des technologies (NIST), les logiciels de reconnaissance faciale de sociétés telles que Yoti présentaient un écart moyen de 4,1 ans dans leurs estimations d'âge lors des premiers tests en 2014, contre une moyenne de 3,1 ans en 2024, et de 2,5 ans actuellement.

L'ANALYSE FACIALE GAGNE EN PRÉCISION

La société britannique Yoti a déclaré que les performances de son dernier modèle d'analyse faciale, qui doit sortir en avril, surpassent celles des modèles qu'elle a soumis pour les études du NIST et de l'Australie, avec une erreur moyenne de seulement 1,04 an pour les enfants de la tranche d'âge ciblée par les régulateurs (14 à 18 ans).

Persona, une société de vérification d'identité basée à San Francisco vante une erreur moyenne similaire de 1,77 an pour la tranche d'âge des 13 à 17 ans.

Un rapport commandé par le gouvernement australien a également déterminé l'année dernière que les produits d'estimation de l'âge basés sur des photos étaient globalement précis.

Pour les utilisateurs se situant à moins de trois ans de l'âge limite légal de 16 ans, dans une "zone grise où l'incertitude du système est plus élevée", il a été recommandé d'utiliser "des méthodes de vérification supplémentaires, telles que la vérification d'identité ou le consentement parental".

Les systèmes sont également moins précis avec certains types de peau, avec des images plus granuleuses capturées par des téléphones plus anciens, et lorsqu'ils utilisent un traitement des données "sur l'appareil" protégeant la vie privée.

Cela implique d'effectuer une vérification entièrement sur le téléphone de la personne sans envoyer ses données à un serveur cloud, ont déclaré des cadres.

Par exemple, les systèmes utilisant le traitement sur appareil sont moins susceptibles de détecter les tentatives des jeunes voulant paraître plus âgés qu'ils ne le sont, à l'aide de maquillage ou de fausses barbes, a déclaré Rick Song, directeur général de Persona.

Selon Robin Tombs, directeur général de Yoti, les réseaux sociaux exigent généralement moins de scans faciaux et de vérifications d'identité que les sites pornographiques ou de jeux d'argent, car ils disposent déjà d'une multitude d'informations personnelles sur leurs utilisateurs.

Cela signifie que ces services peuvent s'appuyer davantage sur une méthode de vérification de l'âge appelée "inférence" — qui consiste à analyser les activités en ligne, les informations financières connectées et d'autres signaux — pour satisfaire aux exigences des régulateurs.

PREMIERS RÉSULTATS DE LA MISE EN ŒUVRE

Les 10 entreprises de réseaux sociaux concernées par l'interdiction australienne ont toutes refusé de fournir à Reuters des données sur l'efficacité de leurs outils de vérification de l'âge.

L'autorité australienne de régulation des services numériques a déclaré qu'elle collecterait des données démographiques pendant deux ans afin d'évaluer l'impact de l'interdiction. Elle doit publier les premiers résultats dans le courant de l'année.

Selon l'autorité, les entreprises ont déjà bloqué 4,7 millions de comptes suspects depuis l'entrée en vigueur de la loi en décembre.

Meta META.O a déclaré avoir supprimé environ 550.000 comptes Instagram, Facebook et Threads soupçonnés d'appartenir à des mineurs au cours des premières semaines suivant l'entrée en vigueur de l'interdiction en Australie. Snapchat SNAP.N a déclaré en avoir supprimé environ 415.000.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, devrait aborder la question de la vérification de l'âge lors d'une prochaine visite à Canberra, selon un législateur européen informé de son programme.

Le Royaume-Uni, qui exige la vérification de l'âge pour les sites pornographiques et envisage de renforcer les règles de sécurité des enfants pour les réseaux sociaux et les chatbots IA, échange également des notes avec ses homologues australiens.

(Rédigé par Katie Paul à New York, Supantha Mukherjee à Stockholm et Byron Kaye à Sydney ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)

