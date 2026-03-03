 Aller au contenu principal
Les technologies de STMicro sont intégrées à la nouvelle plateforme Snapdragon Wear Elite
03/03/2026

STMicroelectronics annonce que ses technologies de détection de mouvement et de connectivité sécurisée sont désormais intégrées à la nouvelle plateforme d'IA personnalisée Snapdragon Wear(TM) Elite de Qualcomm Technologies.

Le module inertiel intelligent LSM6DSV32X de ST, doté de capacités d'apprentissage automatique, prend en charge des fonctions avancées telles que la reconnaissance d'activités, la détection de gestes et l'analyse contextuelle, avec une consommation de courant au niveau du microampère.

La répartition des charges d'IA entre le capteur et la plateforme Snapdragon permet d'alléger le processeur principal, tout en assurant un suivi continu de la santé et du mode de vie sans compromettre l'autonomie des batteries.

La solution améliore également la précision du suivi (posture et mesures spécialisées), la réactivité grâce à la prise de décision embarquée et la fiabilité via une réduction des réveils et un transfert de données optimisé.

En parallèle, le contrôleur NFC ST54L avec élément sécurisé embarqué enrichit la connectivité de la plateforme en facilitant le déploiement de services sans contact sécurisés, incluant paiements, billetterie, contrôle d'accès et clés numériques automobiles.

Cette collaboration vise à réduire le risque technique pour les OEM et à accélérer le passage du prototype à la production de masse grâce à des outils et un support harmonisés.

" Notre collaboration avec Qualcomm Technologies renforce la position de ST en tant que partenaire de confiance pour les principales plateformes de wearables, en apportant des capteurs innovants et une IA embarquée à faible consommation d'énergie ", a déclaré Simone Ferri, Vice-Président Exécutif, Sous-Groupe MEMS, chez STMicroelectronics.

" Les éléments de détection ultra-basse consommation et de sécurité de STMicroelectronics sont un complément naturel à notre plateforme. Ensemble, nous repoussons les limites de ce que les wearables de nouvelle génération peuvent accomplir à l'ère de l'IA personnalisée. " a déclaré Dino Bekis, Senior Vice President et Directeur Général, Wearable AI chez Qualcomm Technologies.

