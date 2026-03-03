Les technologies de STMicro sont intégrées à la nouvelle plateforme Snapdragon Wear Elite
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 08:10
Le module inertiel intelligent LSM6DSV32X de ST, doté de capacités d'apprentissage automatique, prend en charge des fonctions avancées telles que la reconnaissance d'activités, la détection de gestes et l'analyse contextuelle, avec une consommation de courant au niveau du microampère.
La répartition des charges d'IA entre le capteur et la plateforme Snapdragon permet d'alléger le processeur principal, tout en assurant un suivi continu de la santé et du mode de vie sans compromettre l'autonomie des batteries.
La solution améliore également la précision du suivi (posture et mesures spécialisées), la réactivité grâce à la prise de décision embarquée et la fiabilité via une réduction des réveils et un transfert de données optimisé.
En parallèle, le contrôleur NFC ST54L avec élément sécurisé embarqué enrichit la connectivité de la plateforme en facilitant le déploiement de services sans contact sécurisés, incluant paiements, billetterie, contrôle d'accès et clés numériques automobiles.
Cette collaboration vise à réduire le risque technique pour les OEM et à accélérer le passage du prototype à la production de masse grâce à des outils et un support harmonisés.
" Notre collaboration avec Qualcomm Technologies renforce la position de ST en tant que partenaire de confiance pour les principales plateformes de wearables, en apportant des capteurs innovants et une IA embarquée à faible consommation d'énergie ", a déclaré Simone Ferri, Vice-Président Exécutif, Sous-Groupe MEMS, chez STMicroelectronics.
" Les éléments de détection ultra-basse consommation et de sécurité de STMicroelectronics sont un complément naturel à notre plateforme. Ensemble, nous repoussons les limites de ce que les wearables de nouvelle génération peuvent accomplir à l'ère de l'IA personnalisée. " a déclaré Dino Bekis, Senior Vice President et Directeur Général, Wearable AI chez Qualcomm Technologies.
Valeurs associées
|28,170 EUR
|MIL
|0,00%
A lire aussi
-
Une campagne a minima pour une élection "cousue d'avance"? Dans le fief de Laurent Wauquiez, le maire sortant du Puy-en-Velay Michel Chapuis (UDI), fragilisé par les affaires mais bien installé, se représente avec le soutien du jeune fils du député LR, face à une ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite
-
"Avec ce verdict, tout musulman pour la justice est considéré comme un terroriste en puissance", fustige l'un des quatre avocats d'Abdelhakim Sefrioui Me Francis Vuillemin, qui ajoute que le militant islamiste, dont la condamnation à 15 ans de réclusion criminelle ... Lire la suite
-
L'assureur suisse Zurich Insurance a annoncé lundi avoir conclu un accord sur une offre de rachat de son concurrent britannique Beazley à plus de 8 milliards de livres, "pour créer un leader mondial de l'assurance spécialisée". Les conseils d'administration de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer