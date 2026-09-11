Les taux d'emprunt américains à 10 ans reculent après avoir frôlé les 5 %, offrant un répit à Bessent

Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a annoncé cette semaine un rachat inhabituel de titres du Trésor dans le but d'améliorer le fonctionnement du marché et, vraisemblablement, de faire baisser les rendements des obligations à long terme. (crédit : Adobe Stock)

La chute des marchés obligataires mondiaux a marqué une pause vendredi après la publication d'un rapport sur l'inflation américaine largement attendu, qui a répondu aux prévisions des économistes, renforçant ainsi les anticipations d'une hausse des taux tout en laissant entrevoir la possibilité que la Réserve fédérale adopte une attitude attentiste.

Ce répit a été une bonne nouvelle pour les responsables de l'administration Trump, qui tentaient sans grand succès de faire baisser les taux d'emprunt, l'inquiétude se concentrant sur le seuil des 5 % qui se profilait pour le titre de référence américain .

Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a annoncé cette semaine un rachat inhabituel de titres du Trésor dans le but d'améliorer le fonctionnement du marché et, vraisemblablement, de faire baisser les rendements des obligations à long terme. Cette mesure n'a toutefois pas réussi à apaiser les inquiétudes des investisseurs face aux déficits budgétaires américains abyssaux, à la vague d'émissions d'obligations d'entreprises et d'État, et au seuil très commenté des 40 000 milliards de dollars de dette que le pays a récemment franchi.

Vendredi, les indices boursiers américains ont progressé de 1 % ou plus après l'annonce d'une hausse de 0,4 % de l'indice des prix à la consommation le mois dernier . Sur les douze mois clos en août, l'inflation à la consommation a progressé de 3,4 %, après avoir enregistré une hausse du même ordre en juillet.

Les rendements des bons du Trésor ont pour la plupart baissé après avoir augmenté à la suite de la publication du rapport, le rendement à 10 ans US10YT=RR reculant d'un point de base à 4,93 %, ce qui reflète le soulagement des investisseurs qui craignaient qu'un rapport très favorable ne déclenche une nouvelle vague de ventes d'obligations et ne contraigne la Fed à relever ses taux lors de sa réunion de la semaine prochaine.

« Le marché pousse un soupir de soulagement collectif car l'inflation mesurée par l'indice des prix à la consommation n'a pas dépassé les attentes ni connu de flambée aujourd'hui », a déclaré Adam Sarhan, directeur général de 50 Park Investments à New York. « La Fed devrait continuer à s'appuyer sur les données et surveiller la situation, car la hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires agit comme une taxe indirecte sur les consommateurs et les entreprises. »

Le marché du pétrole a fortement progressé cette semaine avec l'intensification du conflit au Moyen-Orient, mais le Brent

/LCOc1 a reculé de 3 % à 104 dollars, après avoir atteint jeudi son plus haut niveau en quatre mois, au-dessus de 108 dollars. Une baisse du prix du pétrole est globalement favorable aux marchés, car elle contribue à alléger la charge pesant sur les consommateurs et les entreprises et à apaiser les craintes liées à une inflation élevée, qui sont au cœur de la vague de ventes d'obligations.

La dette souveraine sert de référence pour les coûts d'emprunt des entreprises et d'autres prêts, y compris les crédits immobiliers des ménages, et une hausse des taux est généralement considérée comme susceptible de ralentir l'activité économique. Michael Metcalfe, responsable de la stratégie macroéconomique chez State Street à Londres, a déclaré que les rendements s'approchaient du seuil à partir duquel ils pourraient déclencher une vague de ventes sur les marchés actions.

« Nous avons observé une très longue période de prise de risque de la part des investisseurs. Cela fait ainsi 108 jours consécutifs que les investisseurs augmentent leur exposition au risque sur l'ensemble des actifs. Et cette tendance vient littéralement de s'interrompre cette semaine », a-t-il déclaré.

Les investisseurs exigent des rendements plus élevés pour détenir des obligations à long terme, plutôt que des titres de dette à court terme, afin de tenir compte des incertitudes liées aux taux d'intérêt, à l'inflation et à la croissance.

« Cela continuera à peser sur cette idée que les responsables tentent de contrer, mais les fondamentaux n'ont pas changé », a déclaré M. Metcalfe.

M. Bessent a supervisé la décision de son département de au moins doubler le volume de ses rachats de titres à plus longue échéance pour le porter à au moins 4 milliards de dollars, afin d'endiguer la hausse des rendements des bons du Trésor à 30 ans, qui ont atteint leur plus haut niveau depuis 2007 et continuent de grimper.

Il a également indiqué qu'il était favorable à l'utilisation de la puissance financière de Washington comme outil de politique étrangère, mettant en garde cette semaine les opérateurs contre toute tentative de pousser trop loin les deux leviers du système financier américain: le dollar et les bons du Trésor.

« Je suis la maison », a-t-il déclaré mercredi lors d'un événement, lorsqu'on l'a interrogé sur les diverses interventions récentes du Trésor sur les marchés, notamment l'action conjointe menée avec Tokyo fin juillet pour acheter des yens, sans pour autant que le Japon ne vende d'obligations américaines pour ce faire.

LA PIRE SEMAINE DEPUIS MARS

Les taux de référence à 10 ans des économies du G7 ont augmenté en moyenne de près de 19 points de base cette semaine, enregistrant leur pire chute hebdomadaire depuis le début de la guerre en Iran .

Les taux à deux ans, plus sensibles aux fluctuations des anticipations d'inflation et des taux d'intérêt, ont progressé en moyenne de 22 points de base, la hausse la plus forte ayant été enregistrée dans les grands pays importateurs d'énergie comme l'Italie et la Grande-Bretagne.

« Une fois de plus, ce sont les craintes géopolitiques qui dictent tout », a déclaré Jim Reid, stratège à la Deutsche Bank.

La Banque centrale européenne a relevé ses taux jeudi et a averti que les pressions sur les prix pourraient s'avérer durables.

La hausse des rendements entraîne une augmentation des taux hypothécaires et des taux de crédit pour les ménages et les entreprises, et oblige les gouvernements à court de liquidités à dépenser davantage rien que pour payer les intérêts de leur dette.

UN SEUIL IMPORTANT S'APPROCHE À GRANDS PAS

Certains analystes considèrent qu'un franchissement durable de la barre des 5 % par les rendements des bons du Trésor à 10 ans constitue un seuil critique qui pourrait rendre les obligations plus compétitives par rapport aux actions, ce qui risquerait de détourner les capitaux des marchés boursiers.

Hormis quelques brèves incursions au-dessus de 5 % fin 2023, ainsi qu'en 2006 et 2007, le rendement des bons du Trésor à 10 ans n'a pas passé de temps significatif au-dessus de ce seuil depuis 2002.

Les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont atteint 4,979 %, leur plus haut niveau depuis fin 2023, entretenant un climat de nervosité sur les autres marchés régionaux, avant de redescendre à la suite de la publication des données de l'IPC.

Les rendements des obligations d'État japonaises à 10 ans ont progressé de 6 points de base pour atteindre 2,97%, alors que la Banque du Japon devrait selon les prévisions générales relever ses taux la semaine prochaine à leur plus haut niveau depuis 31 ans et pourrait laisser entrevoir un resserrement monétaire plus rapide à l'avenir.

En Europe, les rendements des Bunds allemands à 10 ans DE10YT=RR ont atteint leur plus haut niveau depuis 2011, tandis que les rendements français à 10 ans FR10YT=RR se situent à leur plus haut niveau depuis 2008, à environ 4,46 %.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Ankur Banerjee, Amanda Cooper, Dhara Ranasinghe et Colin Barr