Les taux américains progressent, le taux des obligations à 30 ans atteint son plus haut niveau depuis 2004

Les rendements des bons du Trésor américain ont pour la plupart progressé jeudi, alimentant ainsi la vague de ventes qui secoue actuellement le marché obligataire, le rendement à 30 ans ayant même atteint plus tôt dans la journée son plus haut niveau depuis 2004.

Les cours des obligations, qui évoluent à l'inverse des taux, ont chuté mercredi après qu'un rapport des directeurs d'achat américains, plus solide que prévu, a ravivé les craintes d'inflation et incité les opérateurs à renforcer leurs paris sur des hausses de taux de la Réserve fédérale. Les cours des obligations européennes ont également baissé.

Après une adjudication décevante des bons du Trésor à cinq ans mercredi, les investisseurs suivront de près l'adjudication des bons du Trésor américains à sept ans prévue plus tard dans la journée de jeudi.

Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans de référence US10YT=RR a progressé de 1,1 point de base, à 5,125 %.

Le rendement de l'obligation à 30 ans US30YT=RR a progressé de 1,8 point de base, à 5,42 %.

Les cours des obligations à travers le monde sont sous pression depuis des mois, la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran ayant fait grimper les prix de l'énergie, tandis que la croissance reste solide.

Les investisseurs évaluent également la probabilité de nouvelles hausses de taux de la part de la Fed, qui a relevé ses taux d'intérêt la semaine dernière pour la première fois depuis 2023 afin de maîtriser l'inflation.

Les rendements se sont globalement éloignés des plus hauts atteints plus tôt dans la journée.

"Aujourd'hui, on assiste à un léger redressement sur les échéances longues. Les échéances longues s'échangent un peu mieux", a déclaré Thomas Simons, économiste en chef pour les États-Unis chez Jefferies.

Un élément très suivi de la courbe des taux des bons du Trésor américain, qui mesure l'écart entre les rendements des bons à deux et à dix ans US2US10=TWEB et qui est considéré comme un indicateur des anticipations économiques, s'établissait à 24,7 points de base positifs.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans

US2YT=RR , qui évolue généralement au gré des anticipations de taux d'intérêt de la Fed, a reculé de 1,8 point de base à 4,877 %.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Dernières nouvelles de ce matin)

* Les rendements des obligations à long terme américaines remontent après leur forte hausse de mercredi

* Tous les regards sont tournés vers l'adjudication des obligations à 7 ans prévue aujourd'hui

* Les investisseurs évaluent les hausses de taux de la Fed

par Caroline Valetkevitch et Harry Robertson