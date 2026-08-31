Les taux américains et les craintes liées au pétrole brut pèsent sur les actions indiennes ; la réorganisation de l'indice MSCI mettra à l'épreuve la séance de clôture

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 août - ** L'indice indien Nifty 50 .NSEI et le Sensex .BSESN reculent respectivement de 0,5% et 0,4% dans le cadre d'une baisse généralisée provoquée par la hausse des cours du pétrole et le renforcement des anticipations de hausse des taux de la Fed

** Quinze des seize principaux secteurs sont en baisse; les indices des petites capitalisations .NIFSMCP100 et des moyennes capitalisations .NIFMDCP100 reculent chacun de 0,7%

** Les entreprises du secteur des technologies de l’information .NIFTYIT , dont une grande partie du chiffre d’affaires provientdes États-Unis, ont reculé de 1,6%

** Les déclarations bellicistes du président de la Réserve fédérale américaine, Kevin Warsh, ont fait grimper les cotes du marché concernant la probabilité d'une hausse des taux en septembre à environ 60%, contre 40% il y a une semaine

** La hausse des taux américains rend les marchés émergents, tels que l’Inde, moins attractifs pour les investisseurs étrangers

** Les traders s'attendent à une volatilité accrue en fin de séance, en raison de la mise en œuvre du remaniement périodique de l'indice MSCI, le premier depuis l'introductiond'une nouvelle séance d'enchères de clôture (CAS)

** La manière dont ce rééquilibrage se déroulera lors de la séance d’enchères de clôture constituera “un test important à l’échelle institutionnelle pour le CAS”, déclare Hariselvan Radhakrishnan, fondateur et directeur général de HST Wealth