 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les taux américains et les craintes liées au pétrole brut pèsent sur les actions indiennes ; la réorganisation de l'indice MSCI mettra à l'épreuve la séance de clôture
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 08:46
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 août - ** L'indice indien Nifty 50 .NSEI et le Sensex .BSESN reculent respectivement de 0,5% et 0,4% dans le cadre d'une baisse généralisée provoquée par la hausse des cours du pétrole et le renforcement des anticipations de hausse des taux de la Fed

** Quinze des seize principaux secteurs sont en baisse; les indices des petites capitalisations .NIFSMCP100 et des moyennes capitalisations .NIFMDCP100 reculent chacun de 0,7%

** Les entreprises du secteur des technologies de l’information .NIFTYIT , dont une grande partie du chiffre d’affaires provientdes États-Unis, ont reculé de 1,6%

** Les déclarations bellicistes du président de la Réserve fédérale américaine, Kevin Warsh, ont fait grimper les cotes du marché concernant la probabilité d'une hausse des taux en septembre à environ 60%, contre 40% il y a une semaine

** La hausse des taux américains rend les marchés émergents, tels que l’Inde, moins attractifs pour les investisseurs étrangers

** Les traders s'attendent à une volatilité accrue en fin de séance, en raison de la mise en œuvre du remaniement périodique de l'indice MSCI, le premier depuis l'introductiond'une nouvelle séance d'enchères de clôture (CAS)

** La manière dont ce rééquilibrage se déroulera lors de la séance d’enchères de clôture constituera “un test important à l’échelle institutionnelle pour le CAS”, déclare Hariselvan Radhakrishnan, fondateur et directeur général de HST Wealth

Pétrole et parapétrolier
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0659 +25,76%
Pétrole Brent
90,27 +0,98%
CAC 40
8 405,21 +0,05%
HAFFNER ENERGY
0,534 -1,66%
SOITEC
111,6 +3,33%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank