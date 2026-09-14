Les taux américains à 10 ans atteignent 5 %, leur plus haut niveau depuis 2023

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(Ajoute des précisions)

Les rendements de référence des bons du Trésor américain à 10 ans ont franchi la barre des 5 % lundi, atteignant leur plus haut niveau depuis octobre 2023 et franchissant un seuil psychologique étroitement surveillé qui, selon les analystes, pourrait avoir des répercussions sur l’économie américaine et menacer le marché haussier des actions en réduisant l’attrait relatif des titres américains.

Les rendements ont bondi, les opérateurs anticipant la possibilité que la Réserve fédérale doive maintenir ses taux d'intérêt à un niveau élevé plus longtemps, après qu'une flambée des cours du pétrole a ravivé les craintes d'un regain de pression inflationniste. Les pressions sur les prix se situent déjà bien au-dessus de l'objectif annuel de 2 % fixé par la banque centrale.

Le rendement des obligations à 10 ans US10YT=RR a clôturé en hausse de 3,51 points de base, à 5,01 %.

Les émissions massives de dette, notamment par des entreprises finançant des dépenses record liées à l'intelligence artificielle, ont accentué ce mouvement en créant une offre plus importante d'obligations parmi lesquelles les acheteurs potentiels peuvent choisir, ce qui limite les prix que les vendeurs peuvent exiger.

Les opérateurs s’intéressent également à la détérioration de la trajectoire budgétaire américaine, certains estimant que l’aggravation des déficits et l’alourdissement de la dette à Washington nécessitent une prime de rendement plus élevée pour continuer à attirer les acheteurs. Les perspectives de croissance toujours solides aux États-Unis ont également soutenu cette tendance.

Certains analystes considèrent que le seuil des 5 % sur les obligations à 10 ans constitue une ligne critique qui pourrait rendre les obligations plus compétitives par rapport aux actions, ce qui pourrait entraîner un retrait des capitaux des marchés boursiers. La hausse des rendements des bons du Trésor se répercute également sur l’économie dans son ensemble, sous la forme de crédits immobiliers, de prêts automobiles et de crédits à la consommation plus coûteux, ainsi que d’emprunts plus onéreux pour les entreprises et les collectivités locales.