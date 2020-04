Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les tarifs réglementés d'Engie baissent de 1,3% au 1er mai-CRE Reuters • 27/04/2020 à 13:35









27 avril (Reuters) - Engie ENGIE.PA : * AU 1ER MAI 2020, LES TARIFS RÉGLEMENTÉS HORS TAXE D'ENGIE BAISSENT DE 1,3 % PAR RAPPORT AU BARÈME EN VIGUEUR APPLICABLE DEPUIS LE 1ER AVRIL 2020-CRE * DEPUIS LE 1ER JANVIER 2019, LES TARIFS RÉGLEMENTÉS DE VENTE DE GAZ D'ENGIE ONT BAISSÉ EN TOUT DE 23,2 % Pour plus de détails, cliquez sur ENGIE.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -0.63%