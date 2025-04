Les tarifs douaniers de Trump entravent les fusions-acquisitions et les introductions en bourse au cours d'un trimestre qui s'annonçait faste

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec un nouveau titre, pas de changement dans le texte.) par Echo Wang, Charlie Conchie et Anousha Sakoui

La guerre commerciale mondiale déclenchée par le président américain Donald Trump et les turbulences qui en ont découlé sur les marchés ont assombri les prévisions des banquiers qui s'attendaient à un début robuste d'une année exceptionnelle pour les transactions à Wall Street.

Le volume des fusions et acquisitions du premier trimestre a augmenté de 12,6 % à 984,38 milliards de dollars par rapport à la même période de l'année précédente, selon les données de Dealogic compilées pour Reuters. Cette hausse est presque entièrement due à la région Asie-Pacifique, où trois grandes transactions d'entreprises publiques annoncées par la Chine dimanche et une transaction portuaire sous l'impulsion de Trump ont permis de presque doubler le volume des fusions et acquisitions par rapport à l'année dernière.

Dans le monde entier, les banquiers réduisent le nombre d'opérations et génèrent moins de revenus. Aux États-Unis, qui représentent près de la moitié des transactions mondiales de fusions et acquisitions, le volume du premier trimestre a baissé de 13 % pour atteindre 436,56 milliards de dollars. Et bien que l'activité d'introduction en bourse ait augmenté, une guerre commerciale prolongée la rendra moins acceptable à l'avenir, a déclaré Matt Witheiler de Wellington Private Investments.

"Pourraient-elles s'introduire en bourse? Bien sûr, tout le monde peut s'introduire en bourse à tout moment, si les fondamentaux sont bons. Mais cela vaut-il la peine de subir des dommages cérébraux et de payer le prix potentiel de l'introduction en bourse? Probablement pas", a déclaré M. Witheiler.

Les nouvelles offres d'actions ont augmenté d'environ 4,1 % pour atteindre 160,22 milliards de dollars, mais certaines offres publiques initiales récentes n'ont pas impressionné et le nombre d'offres a chuté de 17,7 % pour atteindre 1 065, selon les données de Dealogic.

"Une grande partie des transactions annoncées au cours du premier trimestre ont été réalisées l'année dernière, à un moment où l'exubérance était à son comble avec l'arrivée d'une nouvelle administration aux États-Unis, qui s'attendait à des réductions d'impôts et à une déréglementation", a déclaré Cassander Verwey, co-responsable des fusions et acquisitions de JPMorgan pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.

"Au vu des développements de ces dernières semaines, la réalité est que l'exubérance a quitté le marché et que l'incertitude s'est installée

Les dirigeants et les analystes de Wall Street avaient prédit un b anner 2025 , s'attendant à ce que M. Trump réduise la réglementation, abaisse les impôts et adopte des politiques plus favorables aux entreprises. Mais les actions américaines ont fortement chuté depuis son investiture, et le scénario espéré semble moins probable de jour en jour, selon les analystes et les négociateurs.

Selon M. Verwey, les marchés des fusions et acquisitions ont besoin de confiance et certaines opérations potentielles ont été abandonnées en raison de l'incertitude.

Les banquiers craignent que le ralentissement des transactions, qui dure depuis trois ans, ne s'éternise. Au niveau mondial, les honoraires des banques d'investissement ont chuté de 4,9 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 21,47 milliards de dollars, selon les données de Dealogic. Le nombre total d'opérations pour 2025 a chuté de 25 % pour atteindre 7 629, son niveau le plus bas depuis 20 ans. Les analystes ont déjà commencé à revoir à la baisse les prévisions de bénéfices pour le premier trimestre de certaines des plus grandes banques qui conseillent les opérations de fusion et d'acquisition.

"Il y a probablement un peu plus de prudence si vous avez une exposition tarifaire importante en ce qui concerne le lancement d'un processus ou franchement l'exécution d'une transaction", a déclaré Jens Welter, qui dirige la couverture de la banque d'investissement nord-américaine chez Citi.

Certaines banques de Wall Street se préparent à des suppressions d'emplois si l'activité de fusion et d'acquisition ne rebondit pas ou ne s'améliore pas au cours des prochains mois, ont déclaré à Reuters des analystes et des recruteurs.

Il y a toutefois des raisons d'être optimiste.

L'acquisition par Google de la société Wiz, spécialisée dans la sécurité du cloud, pour 32 milliards de dollars, la plus importante du trimestre, a été réalisée en grande partie grâce à M. Trump. L'accord a été mis de côté l'année dernière par crainte qu'il ne survive pas à l'examen concurrence de l'administration Biden, mais les personnes proches de l'accord pensaient que les chances d'approbation s'amélioreraient sous Trump, a rapporté Reuters .

"Il y a encore beaucoup de liquidités sur le marché entre les sponsors et les stratèges, ainsi qu'un désir de faire travailler les liquidités. Il y a également une demande refoulée après quelques années de ralentissement des fusions et acquisitions", a déclaré Ivan Farman, co-responsable des fusions et acquisitions mondiales chez Bank of America.

"Nous étions un peu plus prudents avant le mois de mars, mais après l'activité que nous avons observée ces dernières semaines, nous sommes plus optimistes

L'explosion des méga-acquisitions en mars et la forte activité des introductions en bourse dans la région Asie-Pacifique ont sauvé le secteur d'un trimestre moribond. Le volume des transactions en Asie a fait un bond de 92 % pour atteindre 264,46 milliards de dollars par rapport à la même période de l'année précédente, en grande partie grâce aux transactions gérées par l'État en Chine et à la vente par CK Hutchison, basée à Hong Kong, de ports, y compris ceux situés près du canal de Panama, à un groupe d'investisseurs BLK.N dirigé par BlackRock, pour un montant de 19,2 milliards de dollars.

Cet accord semble toutefois moins solide depuis que des informations ont fait surface sur vendredi, selon lesquelles il ne sera pas signé comme prévu cette semaine, en raison de la pression exercée par Pékin. Les trois acquisitions annoncées dimanche par le ministère chinois des finances représentaient également plus de 55 milliards de dollars au total.

Les grandes transactions européennes ont contribué à augmenter l'activité de 7 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 190,18 milliards de dollars, y compris l'offre de 13,8 milliards de dollars de Banca Monte dei Paschi di Siena pour Mediobanca . Le total des transactions pour l'Europe a toutefois chuté de 32 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 2 647.

La stagnation des transactions a conduit Jefferies JEF.N à ne pas atteindre les estimations de bénéfices pour le premier trimestre. Les revenus de la banque d'investissement provenant de la souscription d'actions ont baissé de 39%, ce qui laisse présager ce qui se passera lorsque les grands rivaux Morgan Stanley MS.N , Goldman et JPMorgan Chase JPM.N , présenteront leurs résultats le mois prochain.

L'élan de l'année dernière a été ralenti par l'incertitude qui a surgi à la suite des déclarations et actions politiques du gouvernement et des événements géopolitiques", a déclaré Brian Friedman, président de Jefferies, dans une interview.

LA VOLATILITÉ, UNE MENACE POUR LES IPOS

Depuis l'investiture de M. Trump le 20 janvier, le S&P 500 a perdu plus de 6 % et le Nasdaq 100, à forte composante technologique, a chuté de plus de 10 % jusqu'à la clôture de lundi, selon les données du LSEG. Cela a réduit l'optimisme pour les introductions en bourse de 2025, après que de nombreuses entreprises ont attendu des années avant de s'introduire en bourse.

"Les émetteurs et les investisseurs aimeraient tous deux avoir des certitudes", a déclaré Keith Canton, responsable des marchés des capitaux américains chez JPMorgan. "Ils peuvent alors comprendre comment les modèles d'entreprise seront affectés et commencer à fixer le prix des actions de manière appropriée

Deux grandes introductions en bourse, celle de l'exportateur de gaz naturel liquéfié Venture Global et celle de la startup d'intelligence artificielle CoreWeave, ont largement alimenté les volumes au cours du trimestre, mais leurs performances ont été décevantes.

Les actions de Venture Global ont chuté de près de 60 % depuis son introduction en bourse, effaçant environ 33 milliards de dollars de valeur. Les débuts très attendus de CoreWeave, vendredi, n'ont pas non plus répondu aux attentes, l'action chutant de plus de 7 % par rapport à son prix d'introduction en bourse. Cela a jeté un froid dans le pipeline des introductions en bourse et suscité des inquiétudes quant à l'affaiblissement du sentiment à l'égard de l'infrastructure de l'IA.

"Si l'on combine les tarifs douaniers et l'incertitude économique générale, il est plus difficile pour une équipe de direction d'être vraiment rassurée sur la trajectoire de sa propre entreprise et sur sa capacité à performer au cours des premiers trimestres critiques suivant l'introduction en bourse", a déclaré Robert Stowe, responsable des marchés des capitaux américains chez Barclays.

Certaines entreprises européennes ont retardé leurs projets d'introduction en bourse. L'entreprise pharmaceutique allemande Stada a reporté son introduction en bourse à Francfort la semaine dernière en raison de la volatilité du marché. La banque allemande OLB, autre candidate à l'introduction en bourse, a choisi de se vendre ce mois-ci au groupe bancaire français Crédit Mutuel Alliance Federale.

"Il y a eu quelques grandes opérations réussies au cours des 12 derniers mois", a déclaré Martin Thorneycroft, co-responsable mondial des marchés de capitaux chez Morgan Stanley.

"Elles sont encore relativement rares et je pense qu'un certain nombre d'émetteurs voudraient voir un peu plus de preuves dans le pudding