Les tarifs douaniers de Tapestry, la société mère de Coach, nuisent à l'objectif de bénéfice annuel, l'action s'effondre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 5 et 9) par Anuja Bharat Mistry

Tapestry TPR.N a prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations jeudi, alors que le fabricant de sacs à main Coach est aux prises avec des coûts tarifaires plus élevés, ce qui a fait chuter les actions de la société de 12 % dans les échanges de pré-marché.

La société estime à 160 millions de dollars le coût des droits de douane américains, dernier avertissement en date des effets négatifs des droits de douane sur les détaillants de produits de luxe, y compris les grands noms tels que Kering

PRTP.PA , propriétaire de Gucci, et le groupe de luxe français LVMH LVMH.PA .

Les politiques commerciales imprévisibles de l'administration Trump ont ébranlé le sentiment des consommateurs et perturbé les entreprises et les chaînes d'approvisionnement dans le monde entier.

Tapestry fabrique ses sacs à main Coach et Kate Spade principalement dans des pays tels que le Vietnam, le Cambodge, les Philippines et l'Inde.

"Les droits de douane devraient avoir un effet plus négatif sur l'exercice 2026 que les investisseurs ne l'avaient prévu. Cependant, il est encore tôt dans l'année fiscale, et Tapestry peut vouloir être prudent", a déclaré David Swartz, analyste chez Morningstar.

Le propriétaire de Kate Spade s'attend à ce que le bénéfice par action de l'exercice 2026 soit compris entre 5,30 et 5,45 dollars, alors que les analystes estiment qu'il sera de 5,49 dollars par action, selon les données compilées par LSEG. Ces prévisions tiennent compte d'un impact supplémentaire d'environ 60 cents dû aux tarifs douaniers.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 74 % cette année grâce à la popularité de ses sacs Coach Tabby et Empire, qui ont aidé la société à prévoir des revenus élevés pour l'année.

L'ajout de breloques sur les sacs attire également les clients du millénaire et de la génération Z dans des régions telles que l'Amérique du Nord, la Chine et l'Europe.

"La demande pour la marque Coach se maintient malgré le ralentissement général du secteur du luxe, grâce à l'accent mis par la marque sur des sacs à main de haute qualité et à la mode, ainsi qu'à son marketing intensif via les bons canaux pour atteindre les jeunes acheteurs", a déclaré Sky Canaves, d'eMarketer.

La société a enregistré des ventes trimestrielles de 1,72 milliard de dollars, dépassant ainsi les estimations des analystes qui tablaient sur 1,68 milliard de dollars.

Le bénéfice ajusté pour le quatrième trimestre clos le 28 juin était de 1,04 dollar par action, dépassant les estimations de 2 cents.