Les tarifs aériens aux États-Unis ont augmenté de 4,7 % au début de l'année 2026, en raison de la flambée des prix du pétrole

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Les tarifs aériens moyens sur les vols intérieurs américains ont augmenté de 4,7 % au cours des trois premiers mois de 2026 pour atteindre 428 dollars, alors que les prix du pétrole ont grimpé en flèche en mars en raison de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran, a indiqué mercredi le ministère américain des Transports.

Sans tenir compte de l'inflation, les tarifs aériens au premier trimestre ont augmenté de 5,7 % par rapport aux trois mois précédents et de 7,7 % par rapport à la même période de l'année dernière.