Les Suisses s'accrochent à l'argent liquide alors qu'une enquête montre que l'utilisation des applications de paiement stagne

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L'utilisation des applications de paiement mobile a stagné en Suisse l'année dernière, selon une enquête de la Banque nationale suisse publiée lundi, l'argent liquide restant un moyen populaire de payer des biens et des services en personne.

Une grande majorité des personnes interrogées dans le cadre de l'enquête étaient favorables au maintien de l'utilisation de l'argent liquide, et seulement 2 % souhaitaient l'abolir, estimant qu'il n'est pas pratique ou qu'il est utilisé pour des activités illégales.

Les applications de paiement mobile telles que Twint en Suisse ou Apple Pay AAPL.O ont été utilisées dans 17% des transactions en 2025, a montré l'étude de la BNS, en baisse par rapport à 18% en 2024.

Les cartes de débit sont restées le moyen de paiement le plus populaire, utilisées dans 37% des achats, suivies par l'argent physique qui a été échangé dans 30% des transactions en personne, soit le même niveau qu'en 2024.

« Les gens aiment l'anonymat de l'argent liquide », a déclaré Marcel Stadelmann, chercheur sur les paiements à l'Université des sciences appliquées de Zurich, avant d'ajouter: « Certaines personnes n'aiment pas laisser de trace dans le monde numérique lorsqu'elles paient avec des cartes ou des applications mobiles. »

M. Stadelmann a cité les mesures gouvernementales de l'ère COVID-19 qui ont rendu certaines personnes plus conscientes des questions de protection de la vie privée.

La croissance des applications de paiement semble avoir stagné parce que la plupart des Suisses les possèdent déjà et qu'ils ont besoin d'un élément déclencheur supplémentaire pour les utiliser plutôt que des cartes de débit ou de l'argent liquide, a ajouté M. Stadelmann.

« En ce qui concerne les paiements instantanés, il doit s'agir de quelque chose qui rend les paiements plus rapides, plus faciles, plus pratiques, ou qui donne aux gens plus de contrôle sur leurs dépenses en leur donnant un retour immédiat s'ils ont trop dépensé », a-t-il déclaré. La BNS a dévoilé ce mois-ci les concepteurs de ses prochains billets de banque, qui devraient être mis en circulation dans les années 2030.

M. Stadelmann a déclaré que les gens aimaient dépenser de l'argent liquide et qu'ils avaient l'impression d'en avoir le contrôle.

« L'argent liquide restera important en Suisse pendant un certain temps », a-t-il déclaré.