Les Suédois fuient les fonds actions en février

(NEWSManagers.com) - L’invasion de l’Ukraine par la Russie a provoqué des retraits importants des fonds d’actions commercialisés en Suède. Ces produits ont vu sortir 19,2 milliards de couronnes suédoises en février, soit 1,8 milliard d’euros, portant les rachats depuis le début de l’année à près de 33 milliards de couronnes, selon les dernières statistiques de Fondbolagens Förening, l'association suédoise des fonds.

Les Suédois ont surtout délaissé les fonds d’actions suédoises, qui ont décollecté à hauteur de 7,4 milliards de couronnes. Les fonds d’actions russes ont vu sortir 522 millions de couronnes avant qu’ils ne soient gelés. Leurs encours s’établissaient en février à hauteur de 9,9 milliards de couronnes, après 15,4 milliards fin janvier.

Les fonds diversifiés et obligataires ont aussi accusé des rachats nets, à hauteur de 4,6 milliards de couronnes et 5,9 milliards de couronnes. En revanche, les investisseurs ont placé 6,5 milliards de couronnes dans les fonds monétaires.

Au total, les fonds suédois ont vu sortir 23,1 milliards de couronnes en février, portant la décollecte depuis janvier à 31,5 milliards de couronnes.

« Le mois de février a commencé par des inquiétudes concernant l'inflation et la hausse des taux d'intérêt, mais s'est terminé de la pire des manières avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les épargnants actifs ont continué à réduire le risque et toutes les catégories de fonds ont enregistré des sorties nettes au cours du mois, à l'exception des fonds monétaires qui ont été considérés comme suffisamment sûrs », commente Johanna Englundh, économiste à l'association suédoise des fonds d'investissement.

« Les sorties nettes de fonds de Russie et d'Europe de l'Est sont restées à peu près au même niveau que le mois précédent, ce qui n'est pas particulièrement surprenant car une invasion à grande échelle était impensable pour beaucoup avant d'être un fait. Dès le début de la guerre, les épargnants n'ont eu que peu de temps pour agir. La Bourse de Moscou a fermé le lendemain de l'invasion et les fonds exposés au marché russe ont été contraints de suspendre leurs transactions », ajoute-t-elle.

Fin février, les encours des fonds commercialisés en Suède ressortaient à 6.408 milliards de couronnes, en repli de 224 milliards de couronnes.