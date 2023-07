Les stratégies de trading basées sur les tendances du marché

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Si vous avez une certaine expérience en trading, vous avez certainement déjà entendu des adages boursiers sur la tendance comme « la tendance est votre amie », particulièrement si vous utilisez l'analyse technique.

La tendance est en effet au centre de ce type d'analyse des marchés et est au cœur de certaines stratégies de trading, qu'il s'agisse de stratégies de suivi de tendance ou de retournement de tendance.

Explorons dans cet article la tendance, ainsi que les stratégies de trading les plus populaires pour en profiter.

Pourquoi la tendance est-elle si importante en trading ?

La tendance est au cœur de l'un des principes de base de l'analyse technique qui explique que les prix évoluent toujours en suivant une tendance, c'est-à-dire la direction générale d'un mouvement de prix.

Alors que les investisseurs divisent souvent les marchés comme étant haussiers ou baissiers, il existe 3 tendances : une tendance haussière (mouvement de prix ascendant formant des points hauts et bas de plus en plus haut), une tendance baissière (mouvement de prix descendant formant des points hauts et bas de plus en plus bas) et une tendance neutre (mouvement de prix plutôt latéral).

Selon la théorie de Charles Dow sur les tendances, il existe aussi plusieurs phases dans une tendance : la tendance primaire (tendance de fond sur le long terme), la tendance secondaire (correction au sein de la tendance primaire) et la tendance mineure (mouvement de prix plus courts au sein de la tendance secondaire).

L'analyse des tendances est donc une technique utilisée en analyse technique visant à prédire les mouvements futurs des actifs analysé​s en fonction de la continuation ou du retournement de la tendance observée et de sa phase actuelle.

La stratégie de suivi de tendance

Le trend trading, ou stratégie de suivi de tendance, consiste à prendre des positions dans la direction de la tendance principale pour profiter d'un mouvement de prix d'une certaine ampleur, quelle que soit la direction des prix.

Plutôt que de chercher à prédire les fluctuations de prix sur le court terme ou à profiter de mouvements relativement aléatoires, les traders utilisant la stratégie de suivi de tendance se concentrent sur la façon de capturer des mouvements de prix sur une période plus longue.

Vous l'aurez deviné, la première étape pour mettre en place une stratégie de tendance est de repérer la tendance principale. Les outils les plus populaires sont les droits de tendance et les canaux.

Il est aussi possible d'utiliser certains indicateurs techniques, notamment les indicateurs de tendance ou de force du mouvement comme les moyennes mobiles, l'Average Directional Index (ADX), le Parabolic SAR ou encore la Moving Average Convergence Divergence (MACD).

Ensuite, il est important de savoir qu'il existe des figures graphiques de continuation de tendance qui vous permettent de repérer des moments de consolidation au sein d'une tendance avant que les prix ne se dirigent de nouveau dans le sens de la tendance primaire. On pensera notamment au fanion, au drapeau ou encore au triangle.

Lorsque les cours d'un actif touchent un niveau de prix significatif ou sortent d'une figure de continuation, les investisseurs utilisant une stratégie de suivi de tendance entrent souvent en position dans la direction de la tendance principale.

La stratégie de retournement de tendance

Alors que l'objectif du trading de suivi de tendance est de capturer les mouvements importants des prix au sein d'une tendance établie pour potentiellement réaliser des profits significatifs, une stratégie de retournement de tendance a pour but de repérer les points de retournement pour profiter du moment où une tendance change de direction.

Ici aussi, il existe plusieurs outils de trading ou indicateurs techniques que vous pouvez utiliser pour repérer les endroits potentiels où les prix peuvent se retourner sur un graphique.

On pensera notamment au franchissement ou à la cassure des droites de tendance ou d'un canal de prix, au Relative Strength Index (RSI) ou au Stochastique par exemple.

Vous pouvez aussi vous appuyer sur des figures graphiques dites de retournement qui mettent en avant des situations dans lesquelles les prix peuvent se retourner comme des figures d'épaule-tête-épaule, de double ou triple sommet/creux, de marteau ou encore de pendu.

Une fois que vous avez repéré des configurations d'inversion de tendance, les prix devraient prendre une nouvelle direction et les traders utilisant une stratégie de retournement de tendance devraient en profiter en prenant des positions à l'opposé de la tendance actuelle dans l'espoir de profiter d'un retournement de prix.

Mot de la fin

Que vous utilisiez la stratégie de suivi de tendance ou de retournement de tendance, il est important de toujours suivre son plan de trading et de mettre en place des règles de gestion des risques et de l'argent, aussi appelée stratégie de money management. Cela vous permettra de maximiser vos profits tout en minimisant vos risques pour mieux protéger votre capital de trading.