Les stocks des grossistes américains remontent en septembre
11/12/2025

Les stocks des grossistes américains ont augmenté de 0,5% en septembre 2025 par rapport au mois précédent, selon le Département du Commerce, après une baisse de 0,1% en août (révisée par rapport à une stagnation estimée initialement).

De leur côté, les ventes des grossistes ont diminué de 0,2% en septembre (après un repli de 0,2% aussi en août), donnant un ratio stocks sur ventes -censé mesurer le délai théorique d'écoulement des stocks- en hausse de 1,28 mois en août à 1,29 mois en septembre.

