Allemagne: Les ventes au détail rebondissent moins que prévu en décembre

Une cliente fait ses courses au supermarché Sir Plus pour le surplus à Berlin

Les ventes au ‍détail en Allemagne ont progressé de ‌0,1% en décembre sur un mois, ​moins que prévu, ⁠montrent les données publiées lundi par ⁠l'Office ‍fédéral de la ⁠statistique.

Les économistes interrogés par Reuters avaient ​prévu une hausse de 0,2% en ⁠décembre, après -0,5% ​le mois précédent (révisé de -0,6%).

Sur ​un ​an, les ventes au ​détail ⁠en Allemagne ont augmenté de 1,5%, au-dessus des attentes ‌des économistes (+1,1%) et après +1,3% en novembre (révisé de +1,1%).

