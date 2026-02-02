Allemagne: Les ventes au détail rebondissent moins que prévu en décembre

Une cliente fait ses courses au supermarché Sir Plus pour le surplus à Berlin
Les ventes au détail en Allemagne ont progressé de 0,1% en décembre sur un mois, moins que prévu, montrent les données publiées lundi par l'Office fédéral de la statistique.
Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de 0,2% en décembre, après -0,5% le mois précédent (révisé de -0,6%).
Sur un an, les ventes au détail en Allemagne ont augmenté de 1,5%, au-dessus des attentes des économistes (+1,1%) et après +1,3% en novembre (révisé de +1,1%).
(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer