Les stocks des entreprises américaines montent un peu en septembre
information fournie par Zonebourse 16/12/2025 à 16:07
De leur côté, les ventes des entreprises sont de nouveau restées stables en septembre, comme le mois précédent. Aussi, le rythme d'écoulement des stocks est resté constant, le ratio stocks sur ventes se maintenant à 1,37 mois en septembre.
A lire aussi
-
Une priorité "immédiate" : face à la menace russe, huit pays européens demandent à renforcer le flanc oriental de l'Europe
Il faut renforcer la protection contre les drones, augmenter les capacité de combat terrestre et la défense antimissile, selon ces pays de l'est et du nord de l'Europe. "La Russie reste une menace aujourd'hui, demain et dans un avenir prévisible". Le Premier ministre ... Lire la suite
-
Les eurodéputés ont voté mardi pour un renforcement des clauses de sauvegarde sur les produits agricoles prévues par l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur, alors que Bruxelles tente de convaincre les sceptiques de se rallier au projet et que ... Lire la suite
-
La Commission européenne a proposé mardi de renoncer à interdire totalement la vente de voitures neuves à moteur thermique à partir de 2035, cédant à la pression de l'Allemagne, de l'Italie et de l'ensemble du secteur automobile qui jugeaient l'objectif inatteignable. ... Lire la suite
-
Derrière les portiques du métro, des vitrines exposent des cruches, lampes et autres trésors de la Rome antique: bienvenue à la station du Colisée, qui ouvre ses portes mardi après 13 ans de travaux et un défi technologique hors normes. Répartie sur quatre niveaux ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer