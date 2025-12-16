 Aller au contenu principal
Les stocks des entreprises américaines montent un peu en septembre
information fournie par Zonebourse 16/12/2025 à 16:07

Le Département du Commerce des Etats-Unis fait état d'une hausse de 0,2% des stocks des entreprises américaines en septembre 2025 par rapport au mois précédent, après une stagnation en août en rythme séquentiel.

De leur côté, les ventes des entreprises sont de nouveau restées stables en septembre, comme le mois précédent. Aussi, le rythme d'écoulement des stocks est resté constant, le ratio stocks sur ventes se maintenant à 1,37 mois en septembre.

