Les stocks d'engrais augmentent alors que le conflit au Moyen-Orient perturbe l'approvisionnement
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 15:18

12 mars - ** Les stocks d'engrais augmentent dans un contexte d'escalade des tensions au Moyen-Orient après que des bateaux iraniens auraient attaqué deux pétroliers dans les eaux irakiennes

** CF Industries CF.N bondit de 7,1 % pour atteindre un niveau record; Mosaic MOS.N augmente de 4,8 % pour atteindre son niveau le plus élevé depuis un mois; les actions cotées en bourse de Nutrien NTR.N gagnent 6,3 %

** De nombreux engrais sont expédiés par le détroit d'Ormuz, qui reste bloqué

** Un tiers des exportations mondiales d'urée passe par le détroit d'Ormuz - Yardeni Research

** Le prix de l'urée, un composant majeur de certains engrais, a grimpé de 120 dollars par tonne à 591,75 dollars par tonne depuis le début de la guerre - Trading Economics

** Si la hausse des prix des engrais dure plus longtemps que prévu, les analystes s'empresseront de réviser à la hausse les estimations de bénéfices - Yardeni Research

** En outre, Qatar Energy a dû arrêter la production de la plus grande usine d'urée du monde sur un seul site , car elle a perdu sa source d'alimentation en gaz naturel après que la société a arrêté la production de gaz en raison d'attaques sur ses installations de GNL

** Le S&P 500 Fertilizers & Agricultural Chemicals .SPLRCCHFA a progressé de près de 25 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 9 % pour l'indice S&P 500 des matériaux

Valeurs associées

CF INDUSTRIES HL
132,565 USD NYSE +10,40%
MOSAIC
31,160 USD NYSE +6,93%
NUTRIEN
114,490 CAD TSX +6,30%
NUTRIEN
83,940 USD NYSE +5,85%
