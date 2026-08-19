Les stations-service de Moscou réimposent des restrictions en raison de pénuries

Les stations-service de Moscou ont réimposé des restrictions sur les achats d'essence en raison de pénuries de carburant provoquées à la fois par les attaques ukrainiens contre les raffineries russes et par une forte demande saisonnière, selon des témoins de Reuters et des fournisseurs de carburant.

Les forces ukrainiennes ont intensifié leurs frappes contre les infrastructures énergétiques ces derniers mois afin de saper l'effort de guerre de la Russie.

Les dégâts ont entraîné l'arrêt des opérations dans de nombreuses raffineries de pétrole, notamment celles de NORSI et d’Omsk, les deux plus grands producteurs d'essence du pays.

Pour renforcer l'approvisionnement national, la Russie, troisième producteur mondial de brut, a interdit les exportations d'essence et de diesel, assoupli les exigences en matière de qualité des carburants et commencé à importer des produits pétroliers.

Lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi, le président russe Vladimir Poutine a toutefois assuré que les attaques ukrainiennes sur des sites industriels du pays n'avaient entraîné aucune "conséquence critique".

Des témoins de Reuters ont constaté de longues files d'attente dans certaines stations-service de Moscou et de sa région.

Un opérateur du service d'assistance téléphonique de Gazprom Neft SIBN.MM a dit pour sa part que les ventes d’essence et de diesel dans les stations-service automatisées de la société à Moscou étaient limitées à 40 litres par client.

Rosneft ROSN.MM , le plus grand producteur de pétrole russe, a déclaré que les ventes d'essence dans toutes ses stations-service à travers la Russie étaient limitées à 30 litres par véhicule.

La société a également prévenu ses clients de temps d'attente plus longs en raison d'une demande accrue.

Lukoil LKOH.MM a dit avoir mis en place des restrictions sur les ventes de carburant à Moscou et dans la région environnante en raison d'une demande élevée, de travaux de maintenance imprévus dans les raffineries et de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement de ses stations-service.

Elle n'a pas précisé les limites exactes.

Le service d'assistance téléphonique de Tatneft TATN.MM a déclaré que les ventes d'essence dans ses stations-service étaient limitées à 50 litres par véhicule.

(Version française Benoit Van Overstraeten)