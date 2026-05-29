Les stations-service Costco attirent de plus en plus d'Américains soucieux de leur budget alors que les prix grimpent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Costco dépasse les prévisions alors que les consommateurs restent attentifs aux prix

* La hausse des prix de l'essence a attiré de nouveaux membres dans les stations-service Costco, selon l'entreprise

* Costco demande le remboursement des droits de douane et affirme qu'il en fera profiter les consommateurs

(Ajout de détails issus de la conférence téléphonique sur les résultats et des commentaires des investisseurs) par Juveria Tabassum et Nicholas P. Brown

Costco Wholesale COST.O a profité de la flambée des prix de l'essence, car de plus en plus de consommateurs ont recherché son carburant moins cher, ce qui lui a permis de dépasser les attentes du marché concernant ses ventes aux États-Unis au troisième trimestre.

Tout comme Walmart WMT.O a dépassé la semaine dernière les prévisions de ventes tout en avertissant que les dépenses de consommation restaient sous pression en raison de l'inflation, Costco a brossé le tableau d'un consommateur soucieux de son budget, poussé vers son club de vente en gros réservé aux membres alors que l'inquiétude liée aux prix s'intensifie.

Les cinq dernières semaines du trimestre ont été les meilleures jamais enregistrées par Costco en termes de volume de ventes, a déclaré le directeur général Ron Vachris lors d'une conférence téléphonique sur les résultats jeudi.

Le prix de l'essence, qui dépasse les 4 dollars le gallon — et qui continue d'augmenter à mesure que la guerre en Iran s'éternise —, a incité de nombreux membres de Costco à utiliser ses stations-service pour la première fois, a déclaré M. Vachris. Cela pourrait être une aubaine, car les membres qui utilisent les stations-service de Costco dépensent généralement davantage dans les entrepôts, a-t-il ajouté.

Les actions de Costco ont progressé d'environ 15% depuis le début de l'année, contre une hausse de 8% pour l'indice S&P 500 Consumer Staples .SPLRCS . Elles sont restées inchangées en séance prolongée.

“Le fait que les consommateurs continuent d'affluer vers ses magasins... prouve que la proposition de valeur de Costco est pratiquement à toute épreuve”, a déclaré David Wagner, responsable des actions et gestionnaire de portefeuille chez Aptus Capital Advisors.

En incluant l'essence, les ventes comparables aux États-Unis ont bondi de 9,4%, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur une hausse de près de 7%, selon les données compilées par LSEG.

Costco a indiqué avoir également maintenu des prix plus bas sur le bœuf, ce qui, conjugué à la hausse des coûts de transport, a pesé sur sa marge au troisième trimestre.

LES REMBOURSEMENTS DE DROITS DE DOUANE POURRAIENT ÊTRE RÉPERCUTÉS SUR LES CONSOMMATEURS

Costco a déposé des demandes de remboursement des droits de douane imposés par le président Donald Trump, qui ont été invalidés plus tôt cette année par la Cour suprême des États-Unis, a déclaré M. Vachris. Il s'attend à ce que les remboursements commencent à être versés de manière progressive au cours des deux à trois prochains mois.

M. Vachris a réaffirmé que les remboursements des droits de douane seraient répercutés d'une manière ou d'une autre sur le consommateur. “Le montant que nous rembourserons, et le moment où nous le ferons, dépendent de divers facteurs, notamment le montant des remboursements que nous recevrons et la date à laquelle ils arriveront, ainsi que l'évolution du procès intenté contre l'entreprise concernant le processus de remboursement”, a déclaré M. Vachris.

Il faisait référence à une action collective intentée en mars contre Costco par des clients souhaitant obtenir une part des remboursements.

Le chiffre d'affaires trimestriel total de Costco a augmenté de 12% pour atteindre 70,53 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, dépassant les estimations de 69,81 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars.

Son bénéfice net a bondi de 15% pour atteindre 2,19 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, tandis que le bénéfice par action ajusté de 4,93 (X,XX euros) dollars a été conforme aux attentes.