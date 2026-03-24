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Les stations de ski Vail et Alterra font l'objet d'une action collective de consommateurs concernant le prix des billets de remontées mécaniques
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 21:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Scarcella

Quatre skieurs ont déposé une proposition de recours collectif contre Vail Resorts et Alterra Mountain Co devant un tribunal fédéral américain, accusant les sociétés d'exploiter leur emprise sur l'industrie pour gonfler artificiellement le coût du ski et du snowboard dans tout le pays. L'action en justice , déposée lundi devant le tribunal fédéral de Denver, affirme que Vail et Alterra, qui possèdent ou exploitent 60 stations de ski dans le pays, violent la loi antitrust fédérale en regroupant l'accès aux stations dans leurs forfaits saisonniers multi-montagnes.

Les plaignants, trois résidents du Colorado et un résident du Massachusetts, allèguent que les deux sociétés fixent des prix élevés pour les billets de remontées mécaniques à la journée afin d'inciter les consommateurs à acheter des forfaits saisonniers multi-montagnes plus chers.

"Depuis des années, on dit aux skieurs que la flambée des prix des billets de remontée, la réduction du choix et la surpopulation sont tout simplement la nouvelle réalité", a déclaré Greg Asciolla, l'un des principaux avocats des plaignants, dans un communiqué. "Notre plainte affirme que ces résultats ne sont pas le fruit d'une saine concurrence, mais d'un comportement d'exclusion de la part de deux entreprises qui dominent l'accès aux destinations les plus prisées."

Dans un communiqué, Vail a déclaré que les allégations de la plainte étaient sans fondement. Vail a déclaré que son forfait Epic Pass, qui couvre plusieurs stations, a été lancé en 2008 pour rendre le ski plus accessible et a permis de réduire le prix d'un forfait saisonnier de 60 %. La société a également indiqué qu'elle avait lancé de nouvelles options de forfaits moins chères au cours des dernières années.

Alterra n'a pas souhaité faire de commentaires.

Selon l'action en justice, une vague de fusions, de rachats et de partenariats remontant à 30 ans a créé "deux - et seulement deux - mastodontes propriétaires/exploitants de stations de ski aux États-Unis: Vail Resorts et Alterra."

Le prix de l'Epic Pass de Vail a grimpé de 37 % depuis la saison 2021-22, pour atteindre 1 089 dollars, selon l'action en justice. L'Ikon Pass d'Alterra a augmenté de 40 % au cours de la même période, pour atteindre 1 399 dollars.

Les plaignants demandent des dommages-intérêts non spécifiés et une injonction du tribunal démantelant les pratiques présumées de regroupement au nom d'une classe proposée de tous les consommateurs américains qui ont acheté certains billets depuis 2022.

L'action en justice vise à obtenir le statut de recours collectif pour des millions de skieurs et de snowboarders potentiels aux États-Unis et dans ses territoires.

L'affaire est Goloja v. Vail Resorts Inc, U.S. District Court for the District of Colorado, No. 1:26-cv-01191.

Pour les plaignants: Gregory Asciolla de DiCello Levitt; Eric Cramer de Berger Montague; et Yaman Salahi de Salahi PC

Pour les défendeurs: Pas encore connu

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