Les start-ups spécialisées dans l'IA FinChip et AgentOn fusionnent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La start-up spécialisée dans l'IA FinChip a finalisé sa fusion avec la plateforme de répartition des tâches par IA AgentOn, ont annoncé mardi les deux entreprises. L'entité issue de la fusion exercera ses activités sous la marque Finch.

Voici plus de détails:

* Cette fusion associe la plateforme de compétences en IA de FinChip au réseau d'AgentOn, qui met en relation des agents spécialisés en IA avec des missions, créant ainsi une plateforme unique où les entreprises peuvent recruter des agents, les développeurs peuvent proposer leurs compétences et les paiements peuvent être effectués, ont précisé les deux entreprises.

* La plateforme compte plus de 13 000 agents et 18 600 compétences, et bénéficie de l’expertise de plus de 100 experts du secteur, ont-elles ajouté.

* La plateforme combinée comprend quatre places de marché couvrant les agents IA, les compétences, l’expertise humaine et les tâches.

* Parallèlement à cette fusion, Finch a clôturé un tour de table de pré-série A avec une valorisation de 50 millions de dollars, grâce au soutien d’investisseurs tels que Waterdrip Capital et Peer VC.

* Finch a indiqué qu'elle utiliserait ces fonds pour élargir son offre d’agents IA et de compétences, développer sa clientèle d’entreprises et promouvoir l’adoption de la norme qu’elle propose en matière de compétences en IA.