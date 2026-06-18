Les start-ups du secteur spatial recherchent une assurance pour leurs centres de données IA en orbite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les primes mondiales d'assurance spatiale s'élèvent à environ 500 millions de dollars

* Lonestar a présenté au Lloyd's de Londres et à environ 25 assureurs du secteur spatial son projet de stockage de données en orbite

* Selon Marsh, les entreprises spécialisées dans les infrastructures d'IA orbitales entament des discussions exploratoires avec les assureurs

par Akash Sriram et Jemima Denham

Des entreprises du secteur spatial ont discuté avec des assureurs de la couverture des centres de données d’IA en orbite, signe des premiers progrès d’un secteur expérimental soutenu par SpaceX SPCX.O d’Elon Musk et Blue Origin de Jeff Bezos. Le concept de satellites-centres de données — conçu pour contourner les contraintes énergétiques terrestres — suscite un intérêt croissant depuis qu’Elon Musk les a présentés comme l’avenir du développement de l’intelligence artificielle, avant l’introduction en bourse record de SpaceX ce mois-ci. Souscrire une assurance est essentiel pour les entreprises qui tentent de faire passer les centres de données orbitaux du stade de concept à celui de réalité. Sans couverture pour le matériel coûteux et les risques encourus, il serait difficile d’attirer les financements par emprunt nécessaires au développement de telles initiatives.

Blue Origin et une multitude de start-ups spatiales, notamment Orbital, Starcloud, Lonestar Data Holdings et Cowboy Space, ont également fait part de leur intention de lancer des centres de données spatiaux.

Reuters s’est entretenu avec quatre courtiers et assureurs ainsi qu’avec trois entreprises du secteur spatial, qui ont indiqué que des discussions avaient eu lieu concernant la couverture des centres de données orbitaux, bien qu’elles en soient encore au stade préliminaire.

Le courtier en assurance Marsh a indiqué que plusieurs entreprises avaient contacté des assureurs pour comprendre ce que pourrait impliquer une future couverture des centres de données orbitaux, sans toutefois nommer ces entreprises.

« Nous commençons déjà à voir des entreprises spécialisées dans les centres de données et d’autres dans les infrastructures numériques se tourner vers le secteur de l’assurance pour obtenir un soutien », a déclaré Patton Kline, responsable du pôle aviation et espace aux États-Unis chez Marsh.

Lonestar a indiqué avoir récemment organisé une réunion d’information dans les locaux de Marsh à l’intention de la place d’assurance Lloyd’s de Londres, à laquelle ont assisté environ 25 assureurs.

SpaceX et Blue Origin n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

L’IA ORBITALE: UNE NOUVEAUTÉ POUR LES ASSUREURS Les assureurs couvrent déjà les échecs de lancement, les dysfonctionnements des satellites, les débris orbitaux et la météorologie spatiale sur un marché spatial mondial qui génère environ 500 millions de dollars de primes annuelles, selon des dirigeants du secteur et la compagnie d’assurance Axa XL. Mais si les assureurs ont des décennies d’expérience dans la couverture des satellites, ils disposent de peu de données sur les infrastructures d’IA orbitales.

« Les discussions sur le marché portent davantage sur la possibilité de modéliser le risque que sur le montant que devrait être la prime », a déclaré Kasey Roh, responsable américain d’Upstage AI, qui développe des outils d’IA pour les compagnies d’assurance.

Une partie du défi consiste à évaluer les puces d’IA, qui évoluent rapidement et pourraient être vulnérables aux conditions extrêmes de l’espace, a expliqué Euwyn Poon, directeur général d’Orbital.

David Wade, souscripteur spécialisé dans le secteur spatial chez Atrium, a déclaré que les start-ups financées par du capital-risque devraient d’abord se développer avant qu’un marché de l’assurance significatif ne se crée pour les centres de données orbitaux.

« Tant que nous n’aurons pas dépassé cette première phase de financement et que nous ne commencerons pas à voir certaines de ces entreprises se développer en recourant à l’emprunt, je pense que les besoins en matière d’assurance sont très limités pour l’instant. »