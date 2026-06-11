Les sorties tardives et la tension sur la trésorerie pèsent sur le secteur du capital-investissement lors d'une conférence à Berlin

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* Les sociétés de capital-investissement sont confrontées à une crise de liquidité prolongée en raison du ralentissement des sorties et des distributions

* Les opérations et les levées de fonds marquent le pas face aux chocs du marché

* Les investisseurs souhaitent moins de relations et une plus grande échelle

par Mathieu Rosemain

La faiblesse des distributions de liquidités aux investisseurs ces dernières années rend plus difficile la levée de nouveaux fonds pour les sociétés de capital-investissement, un sujet qui domine les discussions parmi les acteurs du secteur réunis cette semaine à Berlin pour la plus grande conférence annuelle du secteur.

Le secteur est en proie à une « crise de liquidité » prolongée, avec un nombre croissant d’entreprises bloquées dans les portefeuilles alors que les sorties restent modérées, a indiqué le cabinet de conseil Bain & Co dans un rapport. Les sociétés de capital-investissement détiennent désormais leurs actifs pendant environ sept ans en moyenne, au-delà des trois à cinq ans habituels, a précisé Bain, tandis que le nombre d’entreprises invendues s’est élevé à environ 33 000.

Cela a de l’importance car les commanditaires, tels que les fonds de pension, les fonds souverains et les fonds de dotation, comptent sur les distributions de trésorerie pour recycler leur capital. Avec moins d’argent qui revient, les investisseurs ralentissent leurs nouveaux engagements.

“Les commanditaires veulent voir l'argent revenir afin de réinvestir”, a déclaré Nicolas Brugere, associé de la société suédoise de rachat EQT, ajoutant que les changements sur le marché favorisaient les gestionnaires plus importants et mieux établis, les investisseurs consolidant leurs relations.

La levée de fonds privés a atteint 337 milliards de dollars répartis sur 956 fonds depuis le début de l'année, selon les données de LSEG, contre 747 milliards de dollars levés sur 1 970 fonds pour l'ensemble de l'année 2025. “Le secteur est en train de se concentrer”, a déclaré Brugere. “Les investisseurs souhaitent moins de relations et accordent de l'importance à l'échelle.”

RALENTISSEMENT DES TRANSACTIONS

La baisse des valorisations des logiciels, l’incertitude entourant la guerre américano-israélienne contre l’Iran et les tensions sur les marchés du crédit privé ont freiné les transactions, les levées de fonds et les sorties, a déclaré Bain & Company.

Les opérations de rachat mondiales ont atteint 299 milliards de dollars depuis le début de l'année, contre 327 milliards de dollars sur la même période en 2025, tandis que le volume des sorties s'est établi à 321 milliards de dollars, contre 346 milliards de dollars un an plus tôt, selon les données de Dealogic.

L'Europe s'est toutefois montrée résiliente, la valeur des sorties ayant atteint 129 milliards de dollars depuis le début de l'année, soit plus du double des 52 milliards enregistrés sur la même période en 2025. Les banquiers et les investisseurs estiment que la demande refoulée en matière de transactions et l'amélioration de l'environnement de financement ont contribué à cette reprise.

LA PRESSION S'ÉTEND AU CRÉDIT PRIVÉ

La tension se répercute sur la dette privée, un marché qui s'est développé rapidement parallèlement au capital-investissement. Les fonds qui ont attiré les investisseurs en leur promettant une liquidité périodique sont mis à l'épreuve face à la hausse des demandes de rachat.

Cette situation fait écho aux tensions antérieures observées dans les fonds immobiliers, où les retraits restaient en attente pendant des mois, voire des années, lorsque les gestionnaires ne parvenaient pas à vendre leurs actifs assez rapidement.

Un écart similaire entre les demandes de rachat et les versements pourrait apparaître dans le crédit privé, a déclaré un directeur commercial d’un grand prestataire de services de titres.

Matt Theodorakis, directeur général chez Ares Management, l’un des plus grands gestionnaires de crédit privé au monde, a souligné un ralentissement des entrées de capitaux et un retrait des fonds.

“Ce que nous constatons au sein de notre comité d’investissement, sur les trois à six derniers mois, c’est que les flux de capitaux se sont taris”, a-t-il déclaré mardi lors d’une table ronde, soulignant comment le ralentissement des distributions se répercute sur l’ensemble des marchés, des rachats d’entreprises au crédit.

La pression semble plus forte aux États-Unis, tandis qu’en Europe, la demande de crédit privé, en particulier de la part des entreprises de taille moyenne, reste forte, selon un cadre supérieur d’une grande société européenne de capital-investissement.