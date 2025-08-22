 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les sociétés suédoises Wallenberg lancent une co-entreprise dans le domaine de l'intelligence artificielle
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 09:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

AstraZeneca AZN.L , Ericsson

ERICb.ST , Saab SAABb.ST , SEB SEBa.ST et Wallenberg Investments vont lancer conjointement une société d'intelligence artificielle pour développer une infrastructure d'IA avancée pour les entreprises suédoises, a déclaré Wallenberg vendredi.

IA: Intelligence artificielle

