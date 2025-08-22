Les sociétés suédoises Wallenberg lancent une co-entreprise dans le domaine de l'intelligence artificielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
AstraZeneca AZN.L , Ericsson
ERICb.ST , Saab SAABb.ST , SEB SEBa.ST et Wallenberg Investments vont lancer conjointement une société d'intelligence artificielle pour développer une infrastructure d'IA avancée pour les entreprises suédoises, a déclaré Wallenberg vendredi.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer