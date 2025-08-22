Les sociétés suédoises Wallenberg lancent une co-entreprise dans le domaine de l'intelligence artificielle

AstraZeneca AZN.L , Ericsson

ERICb.ST , Saab SAABb.ST , SEB SEBa.ST et Wallenberg Investments vont lancer conjointement une société d'intelligence artificielle pour développer une infrastructure d'IA avancée pour les entreprises suédoises, a déclaré Wallenberg vendredi.