information fournie par Reuters • 09/02/2026 à 11:40

Les sociétés minières d'argent progressent grâce à la faiblesse du dollar

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 février - ** Les actions des sociétés minières d'argent cotées aux États-Unis augmentent avant l'ouverture du marché, suivant la progression des cours du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= augmente de 4,3% à 81,32 dollars l'once

** Les prix augmentent soutenus par un dollar plus faible, alors qu'une série de rapports économiques américains prévus pour cette semaine ont ramené l'attention des investisseurs sur la trajectoire des taux d'intérêt

** Hecla Mining HL.N en hausse de 1,5%; Coeur Mining

CDE.N en hausse de 1%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N en hausse de 1,5%; Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N en hausse de ~2%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en hausse de 3,2%