Les sociétés minières aurifères progressent grâce à l'appétit persistant pour les valeurs refuges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 décembre - ** Les actions de sociétés d'extraction d'or cotées aux États-Unis augmentent, suivant le prix du lingot avant la mise sur le marché GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 1% à 4 374,76 $ l'once ** Les prix augmentent , les acheteurs du métal refuge revenant après une brève période de prise de bénéfices

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N en hausse de 1,6% et Barrick Mining ABX.TO B.N progresse de 1,4%

** Les sociétés minières sud-africaines: Gold Fields

GFIJ.J GFI.N augmente de ~3%, Harmony Gold HARJ.J HMY.N de 2,3% et Sibanye Stillwater SSWJ.J SBSW.N de ~5%

** Les sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines

AEM.TO AEM.N en hausse de ~2% et Kinross Gold K.TO KGC.N gagne 1,4%