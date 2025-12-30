 Aller au contenu principal
Les sociétés minières aurifères progressent grâce à l'appétit persistant pour les valeurs refuges
information fournie par Reuters 30/12/2025 à 10:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 décembre - ** Les actions de sociétés d'extraction d'or cotées aux États-Unis augmentent, suivant le prix du lingot avant la mise sur le marché GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 1% à 4 374,76 $ l'once ** Les prix augmentent , les acheteurs du métal refuge revenant après une brève période de prise de bénéfices

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N en hausse de 1,6% et Barrick Mining ABX.TO B.N progresse de 1,4%

** Les sociétés minières sud-africaines: Gold Fields

GFIJ.J GFI.N augmente de ~3%, Harmony Gold HARJ.J HMY.N de 2,3% et Sibanye Stillwater SSWJ.J SBSW.N de ~5%

** Les sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines

AEM.TO AEM.N en hausse de ~2% et Kinross Gold K.TO KGC.N gagne 1,4%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
234,670 CAD TSX -5,25%
AGNICO EAGLE MIN
171,270 USD NYSE -6,52%
BARRICK MINING
60,300 CAD TSX -2,84%
GOLD FIELDS
38,200 EUR Tradegate +2,96%
GOLD FIELDS SP ADR
43,600 USD NYSE -6,38%
HARMONY GOLD MIN
17,400 EUR Tradegate +2,05%
HARMONY GOLD SP ADR
19,955 USD NYSE -8,19%
KINROSS GOLD
38,620 CAD TSX -3,57%
KINROSS GOLD
28,210 USD NYSE -5,02%
NEWMONT
99,810 USD NYSE -5,64%
Or
4 387,88 USD Six - Forex 1 +1,32%
SIBANYE SP ADR
14,195 USD NYSE -9,59%
SIBANYE STILLW
3,200 EUR Tradegate +4,58%
SIBANYE STILLW
3,5850 USD OTCBB -7,84%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

