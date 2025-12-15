 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les sociétés minières aurifères progressent alors que les prix des lingots augmentent sur fond de dollar affaibli
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 11:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 décembre - ** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières aurifères progressent en avant-Bourse, suivant les prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= est en hausse de 1% à 4 345,66 $ l'once, son plus haut niveau depuis le 21 octobre, grâce à un dollar plus faible et à des rendements américains plus bas avant les données clés sur l'emploi cette semaine

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N en hausse de 1,9%, Barrick Mining B.N en hausse de 1,9%

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N en hausse de près de 2 %, Harmony Gold HMY.N en hausse de 0,8 %, Sibanye Stillwater SBSW.K en hausse de 1,8 %

** La société minière canadienne Agnico Eagle Mines AEM.N progresse de 2,2%, Kinross Gold KGC.N de 1,5%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
168,218 USD NYSE -1,26%
ANGLOGOLD ASH
82,935 USD NYSE -3,02%
GOLD FIELDS SP ADR
43,490 USD NYSE -3,57%
HARMONY GOLD SP ADR
20,400 USD NYSE -0,83%
KINROSS GOLD
27,920 USD NYSE -2,21%
NEWMONT
98,160 USD NYSE -1,28%
Or
4 337,81 USD Six - Forex 1 +0,82%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank