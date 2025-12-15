Les sociétés minières aurifères progressent alors que les prix des lingots augmentent sur fond de dollar affaibli

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 décembre - ** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières aurifères progressent en avant-Bourse, suivant les prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= est en hausse de 1% à 4 345,66 $ l'once, son plus haut niveau depuis le 21 octobre, grâce à un dollar plus faible et à des rendements américains plus bas avant les données clés sur l'emploi cette semaine

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N en hausse de 1,9%, Barrick Mining B.N en hausse de 1,9%

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N en hausse de près de 2 %, Harmony Gold HMY.N en hausse de 0,8 %, Sibanye Stillwater SBSW.K en hausse de 1,8 %

** La société minière canadienne Agnico Eagle Mines AEM.N progresse de 2,2%, Kinross Gold KGC.N de 1,5%