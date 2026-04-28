Les sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis reculent alors que l'or atteint son plus bas niveau depuis trois semaines

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28 avril - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis reculent avant l'ouverture, suivant la baisse des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= recule de 1,4 % à 4 617,67 $ l'once, son plus bas niveau depuis le 7 avril

** Les cours de l'or chutent , atteignant leur plus bas niveau depuis trois semaines, alors que la hausse des prix du pétrole alimente les craintes inflationnistes et que les investisseurs attendent les décisions des banques centrales concernant les risques au Moyen-Orient

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N reculent respectivement de 1,8 % et 1,5 %

** Les sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N reculent de 1,6 %, Harmony Gold HMY.N de 0,7 % et AngloGold Ashanti AU.N de 2,2 %

** Les sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines

AEM.N recule légèrement et Kinross Gold KGC.N perd 0,8 %