Les sociétés indiennes Reliance Infra et Reliance Power affirment que les poursuites pénales à l'encontre d'Anil Ambani n'ont pas d'incidence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une enquête criminelle sur l'industrielleindien Anil Ambani et sa société Reliance Communications RLCM.NS n'a pas d'impact sur Reliance Power RPOL.NS et Reliance Infrastructure

RLIN.NS , ont déclaré les deux sociétés dans des communiqués distincts dimanche.

Samedi, le Bureau central d'enquête indien (CBI) a mené des opérations de perquisition à Mumbai au domicile d'Anil Ambani et dans les bureaux de Reliance Communications, aujourd'hui en faillite, à la suite de plaintes déposées par la plus grande banque du pays, State Bank of India SBI.NS , concernant une fraude présumée, a indiqué l'agence.

Anil Ambani, par l'intermédiaire d'un porte-parole, a déclaré samedi qu'il niait catégoriquement toutes les allégations et qu'il se défendrait contre toute accusation.

L'action du CBI n'a aucun impact sur les opérations commerciales, les performances financières, les actionnaires, les employés ou toute autre partie prenante de Reliance Power ou Reliance Infrastructure, selon les communiqués.

Anil Ambani ne siège pas au conseil d'administration de Reliance Infrastructure ou de Reliance Power depuis plus de trois ans et demi et, par conséquent, toute action liée à Reliance Communications n'a aucune incidence sur la gouvernance, la gestion ou les activités des deux autres entreprises, précisent les communiqués.

Le mois dernier, la Direction de l'application de la loi indienne a également perquisitionné 35 sites liés au groupe Reliance dans le cadre d'une enquête sur des allégations de blanchiment d'argent et de détournement de fonds publics, a déclaré à Reuters une source du gouvernement .

Le groupe Reliance n'a pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat, mais une source au sein du groupe a démenti ces allégations.